重温稿-台湾货币市场：资金浮滥拆款利率持稳，银行急消积数短票利率走低

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 银行体系资金多到爆，拆款利率大致持稳 * 资金浮滥银行急着消积，短票利率走低 * RP市场普遍多钱，利率开始松动下行 记者 罗两莎 路透台北8月2日 - 台湾银行间拆款利率周二大致持稳。资金调度人士指出，今天市场 资金非常浮滥，因各金融机构大都无缺口，拆款市场需求不大，大都以到期续做为主，利率 则无大变化。 他们表示，今天市场资金依旧非常多，有资金需求者都容易就调到钱。 〞钱真的多，多到爆炸。〞一位大型银行资调人员说。 一大型银行资调人员指出，今天银行体系资金充沛，拆款需求不大，利率则维持在原水 准，对票券公司拆借利率7天期开在0.29%，14天期则为0.30%。 一票券商资调人员即称，今天很明显感受到银行端资金过多且有急着消化积数的压力， 〞一大早就有一堆银行的电话，都是来问我要不要拿钱的，这两天他们快被淹死了。〞 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.680 31.640 台湾加权股价指数<.TWII 9,068.76 9,080.71 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.210% 0.178-0.230% --一周拆款利率区间 0.178-0.300% 0.178-0.300% --两周拆款利率区间 0.180-0.290% 0.180-0.300% **短票利率微跌** 短票方面，票券商交易员指出，市场资金浮滥，大型银行首当其冲，加上月初发票量和 到期量都不多，各大银行为消化积数，今天态度开始松动，即不再坚守短票利率必须守在0. 30%的铁板价。 〞一线银行(短票利率)变成0.29%了，可能是买不到票，只好降价以求，比较能接受0.2 9%的利率了。〞一位大型票券公司交易员说。 他并称，今天可以明显感受到市场资金非常多，尤其是大型银行急着消化积数，无法再 对利率有所坚持，〞能消多少就消多少。〞 另一票券公司交易员说，今天依然是大量资金追逐少量标的，短票利率跟着下滑，〞我 这里今天0.28%和0.29%各占一半，已经完全没有0.30%的了。〞 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.296%，区间在0.28-0.30%， 成交量40.79亿台币，前日加权平均利率为0.30%，区间在0.25-0.35%，成交金额为79.31亿 台币。 台湾央行周二发行2,154.5亿台币定存单，包含528亿14天期存单，较今日到期定期存单 金额2,108亿台币，发行余额增46.5亿。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)1,335.3亿台币，余日分别为：周三3,820.5亿、周四1 ,925亿以及周五38亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为557亿台币，累计超额准备1兆1,837亿台币 、加计前期1%的超额准备为1兆4,116亿台币。 **RP利率下滑** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，今天投信、寿险银行都普遍多钱，显然资 金非常宽松，利率亦反应市场资金状况而往下走，且成交于区间下缘的量已明显增加，不仅 短天期公司债利率开始松动，与银行承做的公债RP利率亦跌破0.30%。 〞今天公司债短天期开始有0.34%了，环境比较适合了，是该动一下了。〞一大型证券 商交易员说。 票券商交易员则称，今天市场资金还是很多，惟利率大致持稳于上日水准。 明日有两档债券交割，分别是：摩根大通发行的30年债券交割，金额为5亿美元；以及 加拿大皇家银行伦敦分行发行的30年期债券，金额为3亿美元。另周五有105/10期30年公债 交割，预计金额300亿台币。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在0.27-0.29%，上日在0.28-0.30%； 与银行承作的公债RP利率主要成交在0.29%，上日则为0.30%。而短天期及一个月天期公司债 附买回利率主要成交在0.34-0.35%%，上日则在0.34-0.36%。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.23%，上日亦同；短天 期公司债附买回利率主要成交在上日水准，在0.21-0.25%。(完) (审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。