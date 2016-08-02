中国新债：陕西省定向发行约400亿四期一般地方债，利率较下限上浮15%

路透上海8月2日 - 中国陕西省财政厅周二公告，当日采用定向承销方式发行了三、五、七和10年四期一般地方债，总额399.5697亿元人民币，利率分别为2.86%、2.97%、3.20%和3.20%，较投标区间下限均上浮15%。

以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% 别 ) ) 一般债 119.8708 3 2.86 2.48 +38 15 券

119.8708 5 2.97 2.58 +39 15

119.8708 7 3.20 2.79 +41 15

39.9573 10 3.20 2.79 +41 15 合计 399.5697

陕西省今日还公开招标发行了三至10年四期专项地方债，中标利率分别为2.49%、2.59%、2.83%、2.94%，较投标区间下限分别上浮1、1、4、15个bp(基点)。

财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)