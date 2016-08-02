东南亚股市：多数下跌，企业财报欠佳打击越南及菲律宾股市挫低

越南政府上周五预计经济前景较为疲弱，这持续打压人气。 新加坡股市 收低1.2%，因权重金融类股下挫。 菲律宾股市 跌0.4%。 泰国股市 亦收低。路透调查显示，泰国央行周三料维持政策利率不变。 亚洲股市追随美股跌势而收低，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下滑0 .4%。 Sunsecurities的Mikey Macanaig称，“由于明天‘鬼月’将开始，市场将呈区间走势 ，“ 一些分析师称，中国的“鬼月”使市场动能迟滞；市场普遍认为，中国投资者不会在本 月支出甚至是交易太多。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 376.29 -3.01 -0.79 +13.06 332.82 新加坡 2856.67 -35.85 -1.24 -0.90 2882.73 马来西亚 1660.23 -5.00 -0.30 -1.91 1692.51 泰国 1497.51 -15.11 -1.00 +16.26 1288.02 印尼 5373.32 11.75 +0.22 +16.99 4593.01 菲律宾 8037.78 -32.03 -0.40 +15.62 6952.08 越南 636.05 -12.33 -1.90 +9.85 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍/于春红; 审校 孙茉莉/刘秀红)