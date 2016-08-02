版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 18:28 BJT

东南亚股市：多数下跌，企业财报欠佳打击越南及菲律宾股市挫低

越南政府上周五预计经济前景较为疲弱，这持续打压人气。
    
    新加坡股市 收低1.2%，因权重金融类股下挫。
    
    菲律宾股市 跌0.4%。
    
    泰国股市 亦收低。路透调查显示，泰国央行周三料维持政策利率不变。
    
    亚洲股市追随美股跌势而收低，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下滑0
.4%。
    
    Sunsecurities的Mikey Macanaig称，“由于明天‘鬼月’将开始，市场将呈区间走势
，“
    
    一些分析师称，中国的“鬼月”使市场动能迟滞；市场普遍认为，中国投资者不会在本
月支出甚至是交易太多。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   376.29    -3.01   -0.79  +13.06   332.82
    新加坡                     2856.67   -35.85   -1.24   -0.90  2882.73
    马来西亚                  1660.23    -5.00   -0.30   -1.91  1692.51
    泰国                      1497.51   -15.11   -1.00  +16.26  1288.02
    印尼                      5373.32    11.75   +0.22  +16.99  4593.01
    菲律宾                     8037.78   -32.03   -0.40  +15.62  6952.08
    越南                        636.05   -12.33   -1.90   +9.85   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         
    
    (编译 蔡美珍/于春红; 审校 孙茉莉/刘秀红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐