中国新债：河北省下周二发行217.49亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海8月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额217.49亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债规模153.51亿元，包括三年、五年、七年和10年四个期限；专项债仅为五年一种，规模63.98亿元。

上述地方债全部为置换债券，中债资信评估评级为AAA。具体发行规模和招标时间如下：

类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期

)

一般债券 三年 46 8月9日上午9:20-10:00 8月10日

五年 46

七年 46

10年 15.51

小计 153.51

专项债券 五年 63.98 8月9日上午10:20-11:00 8月10日

小计 63.98

总计 217.49

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。

财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)