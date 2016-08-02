台湾金融：金管会放宽保险业投资台股及ETF风险系数计算，增再投资额度

路透台北8月2日 - 台湾金管会周二公布调整保险业投资台股及ETF(上市交易基金)风险系数计算，若保险业维持现行RBC(风险适足率)水准，估计将可多出约800亿台币再投资额度。

一位金管会相关业务官员并指出，此次除了将保险业投资台股及股票型及平衡型等受益凭证的风险系数计算调降5%，并将台股ETF另行拉出，不再计入台股计算。

“因ETF稳定度较高，另行计算后的降幅比较凸显。”该官员说。

金管会认为，整体ETF平均风险资本约为上市普通股风险资本的84%，充分显现投资ETF的风险资本普遍可较投资股票低且稳定。

这次金管会将保险业投资台股(含股票型及平衡型等受益凭证)的风险系数计算调降5%，至于股票型ETF认列的风险系数计算则系调降19%。

至于海外股票投资方面，金管会将保险业投资海外已开发及新兴市场股票及ETF的风险系数计算则分别调高6.6%、16.2%，若保险业维持原有投资部位，将使其RBC略为下降。

市场预期此举将有助于保险业资金再投入台股，只不过台股短线涨多频创逾一年新高，保险业是否买单此利多政策则备受考验。