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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 18:44 BJT

钢铁产业：印度将就进口热轧钢制品课征暂时性的反倾销税

路透新德里8月2日 - 一份周二发布的政府声明表示，一印度政府组织已建议初步对进口热轧钢产品课征反倾销税，藉以降低这类产品的海外采购，并保护国内钢厂。

这项反倾销税将在政府正式通报之后实施。

声明指出，反倾销暨联合税总署(Directorate General of Anti Dumping)建议就中国、日本、韩国、俄罗斯、巴西及印尼进口的钢材课征反倾销税。(完)

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