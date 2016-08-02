钢铁产业：印度将就进口热轧钢制品课征暂时性的反倾销税

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
路透新德里8月2日 - 一份周二发布的政府声明表示，一印度政府组织已建议初步对进口热轧钢产品课征反倾销税，藉以降低这类产品的海外采购，并保护国内钢厂。
这项反倾销税将在政府正式通报之后实施。
声明指出，反倾销暨联合税总署(Directorate General of Anti Dumping)建议就中国、日本、韩国、俄罗斯、巴西及印尼进口的钢材课征反倾销税。(完)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。