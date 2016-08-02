马来西亚期市：棕榈油期货反弹，连续第三个交易日上涨

路透吉隆坡8月2日 - 马来西亚棕榈油期货周二尾盘逆转盘初跌势而走扬，为连续第三个交易日上涨，尾随美国豆油和中国棕榈精炼油的升势。

一名驻吉隆坡交易员表示，“市场受到芝加哥期货交易所(CBOT)豆油和大连棕榈精炼油的支撑”。

另一位交易商稍早表示，棕榈油在区间交投，并等候新的指引。同时，船货调查公司的数据显示7月出口需求有所改善，较6月成长12-15%，产量料上升，与季节性趋势一致。