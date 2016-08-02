马来西亚期市：棕榈油期货反弹，连续第三个交易日上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
路透吉隆坡8月2日 - 马来西亚棕榈油期货周二尾盘逆转盘初跌势而走扬，为连续第三个交易日上涨，尾随美国豆油和中国棕榈精炼油的升势。
指标10月棕榈油期货 收盘时上涨0.5%至每吨2,338马币。
盘初走势波动，先是走扬，之后跌至日低2,303马币。
交易量为39,102口，低于2015年平均44,600口。
一名驻吉隆坡交易员表示，“市场受到芝加哥期货交易所(CBOT)豆油和大连棕榈精炼油的支撑”。
另一位交易商稍早表示，棕榈油在区间交投，并等候新的指引。同时，船货调查公司的数据显示7月出口需求有所改善，较6月成长12-15%，产量料上升，与季节性趋势一致。
在相关植物油走势中，CBOT-12月豆油期货 涨0.9%，大连1月豆油合约 跌0.1%。(完)(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。