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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 19:17 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货反弹，连续第三个交易日上涨

路透吉隆坡8月2日 - 马来西亚棕榈油期货周二尾盘逆转盘初跌势而走扬，为连续第三个交易日上涨，尾随美国豆油和中国棕榈精炼油的升势。

指标10月棕榈油期货 收盘时上涨0.5%至每吨2,338马币。

盘初走势波动，先是走扬，之后跌至日低2,303马币。

交易量为39,102口，低于2015年平均44,600口。

一名驻吉隆坡交易员表示，“市场受到芝加哥期货交易所(CBOT)豆油和大连棕榈精炼油的支撑”。

另一位交易商稍早表示，棕榈油在区间交投，并等候新的指引。同时，船货调查公司的数据显示7月出口需求有所改善，较6月成长12-15%，产量料上升，与季节性趋势一致。

在相关植物油走势中，CBOT-12月豆油期货 涨0.9%，大连1月豆油合约 跌0.1%。(完)(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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