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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--8月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段    预估值       前值 
    
    8月3日(三) 
    0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI                 7月       51.0        51.9
    0750 法国Markit服务业PMI                         7月       50.3        50.3
                   综合PMI                                     50.0        50.0
    0755 德国Markit服务业PMI                     7月终值       54.6        54.6
                  综合PMI                                      55.3        55.3
    0800 欧元区Markit服务业PMI                   7月终值       52.7        52.7
                    综合PMI                                    52.9        52.9
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                    7月       47.4        47.4
    0900 欧元区零售销售(较前月)                      6月       持平       +0.4%
                      (较上年同期)                            +1.7%       +1.6%
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周        --        545.8
                抵押贷款再融资指数                              --      2,415.5
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)               7月  　增加17.0   增加17.2
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)     7月终值        --         50.9
                   综合PMI                                      --         51.5
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数           7月      56.0         56.5
                              企业活动分项指数                59.5         59.5
                              就业分项指数                      --         52.7
                              新订单分项指数                    --         59.9
                              投入物价分项指数                  --         55.5
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周     　  --    买超6,793
         外资投资日本股票(亿日圆)                           　  --  　卖超2,715

     
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值       预估值 
    
    8月2日(二)   
    0130 澳洲建筑许可                                  6月      -2.9%       +0.5%         
             民间房屋建筑许可                                   -2.3%         --         
             商品/服务贸易收支(亿澳元)                       逆差31.95     逆差20     
             商品/服务进口(较前月)                                +2%        --         
             商品/服务出口(较前月)                                -1%        --         
    0430 澳洲央行利率决定                              8月      1.50%      1.50%         
    0500 日本消费者信心指数                            7月       41.3        --          
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                      6月      -3.9%        --         
    0730 瑞士制造业PMI                                 7月       50.1       51.7          
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                      7月       45.9       43.8          
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)             6月      +0.7%      +0.4%         
                              (较上年同期)                      -3.1%      -3.5%         
    1230 美国实质个人支出(较前月)                      6月      +0.3%       --         
             个人所得(较前月)                                   +0.2%      +0.3%         
             经调整后的个人支出(较前月)                         +0.4%      +0.3%         
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.1%      +0.1%         
                                      (较上年同期)              +1.6%       --         
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                  +0.1%       --         
                                  (较上年同期)                  +0.9%       --         
    1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)  7月       51.9       --          
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数        7月      721.1       --
    1730 美国汽车销量年率(万辆)                        7月      1,788      1,730        
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          7月    3,713.8       --       
    2245 新西兰劳工成本指数(较前季)                  第二季     +1.4%      +0.5%                
     
                           (较上年同期)                         +1.6%      +1.8% (完)           
   
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 戴素萍 审校 汪红英)

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