主要国家经济指标预测--8月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月3日(三) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 7月 51.0 51.9 0750 法国Markit服务业PMI 7月 50.3 50.3 综合PMI 50.0 50.0 0755 德国Markit服务业PMI 7月终值 54.6 54.6 综合PMI 55.3 55.3 0800 欧元区Markit服务业PMI 7月终值 52.7 52.7 综合PMI 52.9 52.9 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 47.4 47.4 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 持平 +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.6% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 545.8 抵押贷款再融资指数 -- 2,415.5 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 7月 增加17.0 增加17.2 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 50.9 综合PMI -- 51.5 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 56.0 56.5 企业活动分项指数 59.5 59.5 就业分项指数 -- 52.7 新订单分项指数 -- 59.9 投入物价分项指数 -- 55.5 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,793 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,715 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月2日(二) 0130 澳洲建筑许可 6月 -2.9% +0.5% 民间房屋建筑许可 -2.3% -- 商品/服务贸易收支(亿澳元) 逆差31.95 逆差20 商品/服务进口(较前月) +2% -- 商品/服务出口(较前月) -1% -- 0430 澳洲央行利率决定 8月 1.50% 1.50% 0500 日本消费者信心指数 7月 41.3 -- 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 -3.9% -- 0730 瑞士制造业PMI 7月 50.1 51.7 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 7月 45.9 43.8 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.7% +0.4% (较上年同期) -3.1% -3.5% 1230 美国实质个人支出(较前月) 6月 +0.3% -- 个人所得(较前月) +0.2% +0.3% 经调整后的个人支出(较前月) +0.4% +0.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% -- 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% -- (较上年同期) +0.9% -- 1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 7月 51.9 -- 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 7月 721.1 -- 1730 美国汽车销量年率(万辆) 7月 1,788 1,730 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 3,713.8 -- 2245 新西兰劳工成本指数(较前季) 第二季 +1.4% +0.5% (较上年同期) +1.6% +1.8% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 汪红英)