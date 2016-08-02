美国热股：辉瑞维持全年营收和获利预估不变，盘初下跌近2%

美国个股：马云对特朗普称，拟为美国企业与中国消费者牵线搭桥
路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。
路透8月2日 - 美国最大制药商辉瑞 公布季度营收成长约11%，受到新药销售带动，同时去年收购医药及设备制造商Hospira也带来助力。但该公司保持全年营收和获利预估不变。
在周二美股早盘交易中，辉瑞股价下跌1.98%，报36.57美元。(完)
路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。
路透1月5日 - 信息技术研究和咨询公司Gartner Inc 周四表示，将收购企业研究和分析服务提供商CEB Inc ，以扩大其企业服务业务；这笔现金加股票的收购交易价值26亿美元。
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