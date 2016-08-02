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中国财经报道 | 2016年 8月 2日 星期二 21:46 BJT

美国热股：辉瑞维持全年营收和获利预估不变，盘初下跌近2%

路透8月2日 - 美国最大制药商辉瑞 公布季度营收成长约11%，受到新药销售带动，同时去年收购医药及设备制造商Hospira也带来助力。但该公司保持全年营收和获利预估不变。

在周二美股早盘交易中，辉瑞股价下跌1.98%，报36.57美元。(完)

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