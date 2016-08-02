国际油市：380-cst燃料油正价差缩窄，因供应料吃紧

路透新加坡8月2日 - 亚洲380-cst燃料油正价差缩窄；同时近月东西方套利价差持续脱离近期的三年低位，交易商表示，市场预期新加坡交易中心近期的供应紧俏。

“市场人气似乎正在转变，”一新加坡交易商表示。“鉴于过去几个月套利船货数量不多，加上海外库存量下滑，我们最终可能见到8月和9月(燃料油)供应出现实质紧俏的情况，”该交易商表示。

尽管三个月来流入新加坡套利船货数量减少，但官方数据显示，新加坡陆上燃料油库存在7月的前三周增加了11%，因浮动库存转移至陆上，有违7月供应将紧俏的预期。

然上周的官方数据显示，截至7月27日止当周，陆上新加坡库存减少6%至一个月低位2,663万桶，产业人士表示，这可能表明供应紧俏将延后开始。

380-cst 8月/9月 和9月/10月跨月价差均缩减0.50美元，与新加坡报价的价差分别报每吨负1.50美元和1美元。

近月东西方套利价差 则持续从周五触及的每吨较新加坡报价相差12.50美元的三年低位回升，升至每吨15.75美元。

在实货市场，380-cst燃料油FO380-SIN-DIF现货贴水缩减0.11美元至每吨较新加坡报价贴水2.34美元。

行业消息人士表示，在普氏窗口有共计8万吨四笔380-cst燃料油达成交易，另有两笔共计4万吨的180-cst达成交易。(完)

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