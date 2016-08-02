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货币新闻 | 2016年 8月 3日 星期三 04:42 BJT

国际油市：API公布上周美国原油库存减少134万桶，基本符合预估

路透纽约8月2日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少，库欣(美国原油期货合约交割地)库存也大幅减少。

API公布，截至7月29日该周，美国原油库存减少134万桶，至5.187亿桶，降幅基本符合路透调查的分析师预估。库欣原油库存减少130万桶。

API还公布，上周汽油库存减少45万桶，分析师预期为减少20万桶。上周馏分油库存增加53.9万桶，市场预期为减少48.2万桶。(完)

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