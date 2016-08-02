欧洲汇市：英镑触及7月中来最高，因美元普跌

路透伦敦8月2日 - 英镑兑美元周二上涨逾1%，接近三周最高水准，因市场认为疲弱的美国经济数据可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)推迟升息，拖累美元全线下跌。

英镑周二稍早上涨，此前数据显示7月英国建筑业采购经理人指数(PMI)略好于预期，但遭遇七年来最严重滑坡。

在1410 GMT，英镑兑美元 上升1.1%，报1.3325美元，此为7月15日来最高，美元兑一篮子货币 触及五周低位。

上周美元终止了一年半以来最强周线连涨，因上周联邦公开市场委员会(FOMC)没有暗示短期内会升息，且之后出炉的美国经济增长数据远弱于预期。

周二公布的最新数据显示，美国6月核心个人消费支出(PCE)物价指数较前月仅温和上升0.1%。

Altana currency基金经理Ian Gunner表示，在美联储会议前，所有人都非常看好美元，但联储没有暗示升息，导致之后市场削减美元多头头寸。

金融数据公司Markit表示，英国7月建筑业采购经理人指数(PMI)从6月的46.0降至45.9，为2009年6月以来最差，低于50的荣枯分水岭。这暗示英国经济在6月公投退欧后有可能陷入衰退。

建筑业PMI是英国央行周四作出利率决定前公布的倒数第二份经济数据，周三将出炉的英国服务业数据将是央行利率决定前的最后一份经济报告。