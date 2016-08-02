南非汇市：兰特兑美元下跌，投资者在周三南非地方选举进行前保持谨慎

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透约翰内斯堡8月2日 - 南非兰特周二下跌，因在周三南非举行地方选举和本周稍后全球经济数据出炉前，投资者保持谨慎态度。
1500 GMT，兰特 报13.9650兰特，较周一纽约收盘跌0.33%。
南非周三将举行地方选举，金融市场将休市。民调显示，22年前种族隔离结束后一直被非国大控制的主要城市的选票此次面临来自反对党的激烈竞争，非国大并无明显优势。
“市场人士保持谨慎，焦点在明天的地方选举，之后焦点将转去周四的英国央行会议，和周五出炉的美国非农就业报告，”Nedbank Capital分析师写道。(完)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。