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债券 | 2016年 8月 3日 星期三 00:40 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，投资者在周三南非地方选举进行前保持谨慎

路透约翰内斯堡8月2日 - 南非兰特周二下跌，因在周三南非举行地方选举和本周稍后全球经济数据出炉前，投资者保持谨慎态度。

1500 GMT，兰特 报13.9650兰特，较周一纽约收盘跌0.33%。

南非周三将举行地方选举，金融市场将休市。民调显示，22年前种族隔离结束后一直被非国大控制的主要城市的选票此次面临来自反对党的激烈竞争，非国大并无明显优势。

“市场人士保持谨慎，焦点在明天的地方选举，之后焦点将转去周四的英国央行会议，和周五出炉的美国非农就业报告，”Nedbank Capital分析师写道。(完) 　　

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