芝加哥期市：CBOT大豆期货触及三个半月低位，因丰产前景

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运价攀升
波罗的海海岬型船运价指数 大涨85点，或6.15%，至1,468点。海岬型船舶日均获利上升659美元，报11,002美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透芝加哥8月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周二跌至4月中来最低水准，因美国大豆丰产前景引发多头结清头寸。
交投最活跃的11月大豆期货 收低8-1/2美分，报9.53美元，跌穿在9.55-1/2美元附近的200日移动均线的技术支撑位。
能源期货下跌也带来进一步压力，美国原油跌至每桶40美元以下，因担忧供应过剩。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 盘中降至4月最低水准，最新下跌0.5%。
美国农业部周一稍晚表示，美国大豆生长优良率为72%，高于之前一周的71%。分析师预估为优良率下跌。
商品经纪INTL FCStone 周一稍晚预期，2016年美国大豆产量将达到纪录高位40.54亿蒲式耳。
美国农业部称，民间出口商销售25.2万吨美国大豆到中国，在2016/17年交付。
豆粕期货跟随大豆一起下跌。
豆油收高，受豆油和豆粕套利交易带动。
9月豆粕合约 收低5.4美元，报每短吨328.3美元。9月豆油合约 升0.31美分，报30.18美分。
今日CBOT大豆预估成交量为187,946口，豆粕为93,661口，豆油为82,024口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数 大涨85点，或6.15%，至1,468点。海岬型船舶日均获利上升659美元，报11,002美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
Canadian Real Estate Association(CREA)为加拿大房地产协会 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)