芝加哥期市：CBOT大豆期货触及三个半月低位，因丰产前景

路透芝加哥8月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周二跌至4月中来最低水准，因美国大豆丰产前景引发多头结清头寸。

交投最活跃的11月大豆期货 收低8-1/2美分，报9.53美元，跌穿在9.55-1/2美元附近的200日移动均线的技术支撑位。

能源期货下跌也带来进一步压力，美国原油跌至每桶40美元以下，因担忧供应过剩。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 盘中降至4月最低水准，最新下跌0.5%。

美国农业部周一稍晚表示，美国大豆生长优良率为72%，高于之前一周的71%。分析师预估为优良率下跌。

商品经纪INTL FCStone 周一稍晚预期，2016年美国大豆产量将达到纪录高位40.54亿蒲式耳。

美国农业部称，民间出口商销售25.2万吨美国大豆到中国，在2016/17年交付。

豆粕期货跟随大豆一起下跌。

豆油收高，受豆油和豆粕套利交易带动。

9月豆粕合约 收低5.4美元，报每短吨328.3美元。9月豆油合约 升0.31美分，报30.18美分。

今日CBOT大豆预估成交量为187,946口，豆粕为93,661口，豆油为82,024口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)