韩国数据：7月外汇储备升至3,713.8亿美元，为三个月高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
路透首尔8月3日 - 韩国央行周三公布，韩国7月底外汇储备上升至3,713.8亿美元，高于6月的3,698.9亿美元。
7月外汇储备的规模触及三个月高位。
韩国央行数据显示，截至7月底，90.7%的外汇储备是以证券形式持有，较6月时高出13.5个百分点。
韩国央行将7月外汇储备上升归因于管理增长。
韩国央行称，截止7月底，其外汇储备规模在全球位列第七。
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月
371.38 369.89 370.90 372.48 369.84 365.76 367.29 367.96(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
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