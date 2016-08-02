版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 05:11 BJT

韩国数据：7月外汇储备升至3,713.8亿美元，为三个月高位

路透首尔8月3日 - 韩国央行周三公布，韩国7月底外汇储备上升至3,713.8亿美元，高于6月的3,698.9亿美元。

7月外汇储备的规模触及三个月高位。

韩国央行数据显示，截至7月底，90.7%的外汇储备是以证券形式持有，较6月时高出13.5个百分点。

韩国央行将7月外汇储备上升归因于管理增长。

韩国央行称，截止7月底，其外汇储备规模在全球位列第七。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月

371.38 369.89 370.90 372.48 369.84 365.76 367.29 367.96(完)

浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 利棣儿；审校 李军)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐