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市场报道 | 2016年 8月 3日 星期三 06:18 BJT

全球贵金属：8月2日SPDR黄金持仓增加0.62%，或5.94吨

路透8月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量增加0.62%至969.97吨，周一为964.03吨。

以盎司计，黄金持仓量 从30,994,601.86盎司增加至31,185,505.32盎司。(完) (编译 龚芳; 审校 白云)

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