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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 06:28 BJT

****澳新经济指标预测--8月3日-8月10日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段    预估值       前值          
    
    8月1日当周
         
    8月2日(二)
    2245 新西兰劳工成本指数(较前季)              第二季     +0.5%       +0.4%
                       (较上年同期)                         +1.8%       +1.8% 
    
    8月2-3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                         7月         --        51.3
    
    8月4日(四)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                      6月       +0.4%      +0.2%
             零售贸易                             第二季     +0.5%      +0.5%
    
    8月4-5日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                         7月         --        53.2
    
    8月8日当周
    
    8月8日(一)
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                       7月         --       -5.3%
                网络招聘广告                                   --       +0.6%  
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)              7月         --       +1.2%
                             (较上年同期)                      --       +6.8% 
    
    8月9日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数             7月         --          12
                          企业信心指数                         --           6 
    
    8月10日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                        8月         --       -3.0%
    0130 澳洲房屋融资                              6月         --       -1.0%
             投资性房屋融资                                    --       +3.9%
    2100 新西兰央行利率决定                        --         2.0%      2.25%
    2245 新西兰食品价格指数                        7月         --       +0.4% (完)
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 侯雪苹；审校 白云)

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