澳新经济指标预测--8月3日-8月10日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月1日当周 8月2日(二) 2245 新西兰劳工成本指数(较前季) 第二季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.8% 8月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 7月 -- 51.3 8月4日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 +0.4% +0.2% 零售贸易 第二季 +0.5% +0.5% 8月4-5日 2330 澳洲AIG建筑业指数 7月 -- 53.2 8月8日当周 8月8日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 7月 -- -5.3% 网络招聘广告 -- +0.6% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 -- +1.2% (较上年同期) -- +6.8% 8月9日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 7月 -- 12 企业信心指数 -- 6 8月10日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- -3.0% 0130 澳洲房屋融资 6月 -- -1.0% 投资性房屋融资 -- +3.9% 2100 新西兰央行利率决定 -- 2.0% 2.25% 2245 新西兰食品价格指数 7月 -- +0.4% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 侯雪苹；审校 白云)