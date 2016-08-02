版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 06:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          83.80    -0.54    -0.64   1725843
    京东                21.80    -0.04    -0.18   5044948
    新浪              54.40    -0.33    -0.60    318678
    搜狐              37.57    -0.34    -0.90    165887
    网易             200.34    -2.37    -1.17    737778
    百度             160.75    -2.48    -1.52   1850494
    
    台湾
    台湾积体电路       28.16    -0.46    -1.61   1271937
    联电                1.90    -0.04    -2.06    188171
    日月光              6.09    +0.04    +0.66    231198
    矽品精密           7.47    -0.03    -0.40    265248
    和信超媒体         2.45    +0.04    +1.66      7423
    友达                4.12    -0.03    -0.72    182848
    中华电信           36.40    -0.20    -0.55     31736
    台湾国际航电      54.86    -0.89    -1.60   1801368
    
    香港
    中国移动           62.24    -0.35    -0.56    103239
    中国联通           10.42    -0.06    -0.57     39464
    中国电信           49.52    -0.27    -0.54      4271
    中芯国际            4.07    -0.07    -1.69      7935
    电讯盈科         7.20    -0.13    -1.72       915
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 龚芳；审校 王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐