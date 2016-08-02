《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 83.80 -0.54 -0.64 1725843 京东 21.80 -0.04 -0.18 5044948 新浪 54.40 -0.33 -0.60 318678 搜狐 37.57 -0.34 -0.90 165887 网易 200.34 -2.37 -1.17 737778 百度 160.75 -2.48 -1.52 1850494 台湾 台湾积体电路 28.16 -0.46 -1.61 1271937 联电 1.90 -0.04 -2.06 188171 日月光 6.09 +0.04 +0.66 231198 矽品精密 7.47 -0.03 -0.40 265248 和信超媒体 2.45 +0.04 +1.66 7423 友达 4.12 -0.03 -0.72 182848 中华电信 36.40 -0.20 -0.55 31736 台湾国际航电 54.86 -0.89 -1.60 1801368 香港 中国移动 62.24 -0.35 -0.56 103239 中国联通 10.42 -0.06 -0.57 39464 中国电信 49.52 -0.27 -0.54 4271 中芯国际 4.07 -0.07 -1.69 7935 电讯盈科 7.20 -0.13 -1.72 915 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 龚芳；审校 王丽鑫)