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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 06:38 BJT

****日韩经济指标预测--8月3日-8月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    8月1日当周
    8月3日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周       --    买超6,793
         外资投资日本股票(亿日圆)                             --    卖超2,715
    
    8月4日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       7月       --       12,654 
    
    8月5日(五)
    0000 日本加班工资                               6月       --        +0.6% 
    
    8月8日当周
    
    8月7-8日 
    2350 日本银行放款(较上年同期)                   7月       --        +2.0%
    
    8月7日(日)  
    2350 日本经常帐收支(亿日圆)                     6月       --   顺差18,091   
    
    8月8日(一)
     -- 日本服务业景气判断指数                      7月       --         41.2 
    
    8月9-10日
    2350 日本企业物价指数(较前月)                   7月       --        -0.1%
                         (较上年同期)                         --        -4.2%
    
    8月9日(二)
    2300 韩国失业率                                 7月       --         3.6% 
    2350 日本机械订单(较前月)                       6月       --        -1.4%
                     (较上年同期)                             --       -11.7%
    
    8月10日(三)
    0300 韩国L货币供应额                            6月       --        +7.1% (完)
    
             
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