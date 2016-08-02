日韩经济指标预测--8月3日-8月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月1日当周 8月3日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,793 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,715 8月4日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,654 8月5日(五) 0000 日本加班工资 6月 -- +0.6% 8月8日当周 8月7-8日 2350 日本银行放款(较上年同期) 7月 -- +2.0% 8月7日(日) 2350 日本经常帐收支(亿日圆) 6月 -- 顺差18,091 8月8日(一) -- 日本服务业景气判断指数 7月 -- 41.2 8月9-10日 2350 日本企业物价指数(较前月) 7月 -- -0.1% (较上年同期) -- -4.2% 8月9日(二) 2300 韩国失业率 7月 -- 3.6% 2350 日本机械订单(较前月) 6月 -- -1.4% (较上年同期) -- -11.7% 8月10日(三) 0300 韩国L货币供应额 6月 -- +7.1% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结