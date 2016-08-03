美国与加拿大经济指标预测--8月3日-8月10日****

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月1日当周 8月3日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 545.8 抵押贷款再融资指数 -- 2,415.5 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 7月 增加17.0 增加17.2 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 50.9 综合PMI -- 51.5 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 56.0 56.5 企业活动分项指数 59.5 59.5 就业分项指数 -- 52.7 新订单分项指数 -- 59.9 投入物价分项指数 -- 55.5 8月4日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 7月 -- 38,536 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月30日当周 26.5 26.6 四周均值(万人) -- 25.65 续请失业金人数(万人) 7月23日当周 213.0 213.9 1400 美国工厂订单(较前月) 6月 -1.8% -1.0% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.1% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 6月修正值 -- -4.0% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -3.9% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.2% 8月5日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 7月 增加18.0 增加28.7 民间就业岗位(万人) 增加17.0 增加26.5 制造业就业岗位(万人) 增加0.4 增加1.4 政府部门就业岗位(万人) -- 增加2.2 失业率 4.8% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 -- 62.7% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差431 逆差411 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 7月 增加1.0 减少0.07 失业率 6.9% 6.8% 就业参与率 -- 65.50% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差28.2 逆差32.8 出口(亿加元) -- 411.5 进口(亿加元) -- 444.2 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 54.7 经季节调整PMI 50.9 51.7 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 6月 -- +1.9% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加170.0 增加185.6 8月8日当周 8月8日(一) 1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -- -1.9% 1400 美国就业趋势指数 7月 -- 128.1 8月9日(二) 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 7月 -- 94.5 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 -- 21.83 1230 美国单位劳工成本 第二季初值 +1.9% +4.5% 非农业生产率 +0.9% -0.6% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 6月 +0.1% +0.1% 趸售销售(较前月) +0.5% +0.5% 8月10日(三) 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 6月 -- 550 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 56.1 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 53.2 1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 -- 盈余60 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 王兴亚)
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。