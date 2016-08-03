美国与加拿大经济指标预测--8月3日-8月10日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月1日当周 8月3日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 545.8 抵押贷款再融资指数 -- 2,415.5 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 7月 增加17.0 增加17.2 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 50.9 综合PMI -- 51.5 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 56.0 56.5 企业活动分项指数 59.5 59.5 就业分项指数 -- 52.7 新订单分项指数 -- 59.9 投入物价分项指数 -- 55.5 8月4日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 7月 -- 38,536 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月30日当周 26.5 26.6 四周均值(万人) -- 25.65 续请失业金人数(万人) 7月23日当周 213.0 213.9 1400 美国工厂订单(较前月) 6月 -1.8% -1.0% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.1% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 6月修正值 -- -4.0% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -3.9% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.2% 8月5日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 7月 增加18.0 增加28.7 民间就业岗位(万人) 增加17.0 增加26.5 制造业就业岗位(万人) 增加0.4 增加1.4 政府部门就业岗位(万人) -- 增加2.2 失业率 4.8% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 -- 62.7% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差431 逆差411 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 7月 增加1.0 减少0.07 失业率 6.9% 6.8% 就业参与率 -- 65.50% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差28.2 逆差32.8 出口(亿加元) -- 411.5 进口(亿加元) -- 444.2 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 54.7 经季节调整PMI 50.9 51.7 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 6月 -- +1.9% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加170.0 增加185.6 8月8日当周 8月8日(一) 1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -- -1.9% 1400 美国就业趋势指数 7月 -- 128.1 8月9日(二) 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 7月 -- 94.5 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 -- 21.83 1230 美国单位劳工成本 第二季初值 +1.9% +4.5% 非农业生产率 +0.9% -0.6% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 6月 +0.1% +0.1% 趸售销售(较前月) +0.5% +0.5% 8月10日(三) 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 6月 -- 550 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 56.1 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 53.2 1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 -- 盈余60 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 王兴亚)