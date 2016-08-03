欧洲经济指标预测--8月3日-8月10日****

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月1日当周 8月3日(三) 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 7月 51.0 51.9 0750 法国Markit服务业PMI 7月 50.3 50.3 综合PMI 50.0 50.0 0755 德国Markit服务业PMI 7月 54.6 54.6 综合PMI 55.3 55.3 0800 欧元区Markit服务业PMI 7月终值 52.7 52.7 综合PMI 52.9 52.9 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 47.4 47.4 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 持平 +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.6% 8月4日(四) 0545 瑞士消费者信心指数 第三季 -- 负15 1100 英国央行利率决定 8月 0.25% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-1-8 0-8-1 (升息-不变-降息) 8月5日(五) 0600 德国工业订单(较前月) 6月 +0.6% 持平 0645 法国经常帐(亿欧元) 6月 -- 赤字3 0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差28 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -0.2% +1.3% (较上年同期) 截至7月的三个月 +8.5% +8.4% 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 6月 +0.3% -0.6% (经工作日调整，较上年同期) +1.0% -0.6% 8月8日当周 8月8日(一) 0600 德国工业生产(较前月) 6月 +0.5% -1.3% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.4% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 1.7 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 7月 -- -0.5% 8月9日(二) 0545 瑞士未经季节调整的失业率 7月 -- 3.1% 经季节调整的失业率 -- 3.3% 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 6月 -- -1.8% 进口(较前月) -- +0.1% 贸易收支(亿欧元) -- 顺差222 0645 法国预算收支(亿欧元) 6月 -- 赤字657 0830 英国工业生产(较前月) 6月 -- -0.5% (较上年同期) -- +1.4% 制造业产出(较前月) -- -0.5% (较上年同期) -- +1.7% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 6月 -- 逆差25.66 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差98.79 8月10日(三) 0645 法国工业生产(较前月) 6月 -- -0.5% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 7月 -- 正16 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。