欧洲经济指标预测--8月3日-8月10日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月1日当周 8月3日(三) 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 7月 51.0 51.9 0750 法国Markit服务业PMI 7月 50.3 50.3 综合PMI 50.0 50.0 0755 德国Markit服务业PMI 7月 54.6 54.6 综合PMI 55.3 55.3 0800 欧元区Markit服务业PMI 7月终值 52.7 52.7 综合PMI 52.9 52.9 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 47.4 47.4 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 持平 +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.6% 8月4日(四) 0545 瑞士消费者信心指数 第三季 -- 负15 1100 英国央行利率决定 8月 0.25% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-1-8 0-8-1 (升息-不变-降息) 8月5日(五) 0600 德国工业订单(较前月) 6月 +0.6% 持平 0645 法国经常帐(亿欧元) 6月 -- 赤字3 0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差28 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -0.2% +1.3% (较上年同期) 截至7月的三个月 +8.5% +8.4% 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 6月 +0.3% -0.6% (经工作日调整，较上年同期) +1.0% -0.6% 8月8日当周 8月8日(一) 0600 德国工业生产(较前月) 6月 +0.5% -1.3% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.4% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 1.7 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 7月 -- -0.5% 8月9日(二) 0545 瑞士未经季节调整的失业率 7月 -- 3.1% 经季节调整的失业率 -- 3.3% 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 6月 -- -1.8% 进口(较前月) -- +0.1% 贸易收支(亿欧元) -- 顺差222 0645 法国预算收支(亿欧元) 6月 -- 赤字657 0830 英国工业生产(较前月) 6月 -- -0.5% (较上年同期) -- +1.4% 制造业产出(较前月) -- -0.5% (较上年同期) -- +1.7% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 6月 -- 逆差25.66 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差98.79 8月10日(三) 0645 法国工业生产(较前月) 6月 -- -0.5% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 7月 -- 正16 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结