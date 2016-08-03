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市场报道 | 2016年 8月 3日 星期三 08:33 BJT

****欧洲经济指标预测--8月3日-8月10日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
    
    8月1日当周
     
    8月3日(三)
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 7月         51.0        51.9    
    0750 法国Markit服务业PMI                         7月         50.3        50.3
                   综合PMI                                       50.0        50.0    
    0755 德国Markit服务业PMI                         7月         54.6        54.6
                  综合PMI                                        55.3        55.3   
    0800 欧元区Markit服务业PMI                   7月终值         52.7        52.7
                    综合PMI                                      52.9        52.9
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                    7月         47.4        47.4   
    0900 欧元区零售销售(较前月)                      6月         持平       +0.4%
                      (较上年同期)                              +1.7%       +1.6%   
   
   8月4日(四)  
   0545 瑞士消费者信心指数                       第三季            --        负15   
   1100 英国央行利率决定                          　8月         0.25%       0.50%
                量化宽松规模(亿英镑)                            3,750       3,750
                货币政策委员会(MPC)投票结果                     0-1-8       0-8-1
                                                                (升息-不变-降息) 
    8月5日(五)   
    0600 德国工业订单(较前月)                        6月        +0.6%        持平
    0645 法国经常帐(亿欧元)                          6月           --       赤字3
    0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元)            6月           --      逆差28       
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                 7月        -0.2%       +1.3%
                           (较上年同期)     截至7月的三个月     +8.5%       +8.4%
    0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月)          6月        +0.3%       -0.6%
                 (经工作日调整，较上年同期)                     +1.0%       -0.6%
    
    8月8日当周
    
    8月8日(一)
    0600 德国工业生产(较前月)                        6月        +0.5%       -1.3%
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)             7月           --       +0.1%
                            (较上年同期)                           --       -0.4%
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                  8月           --         1.7
    2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期)             7月           --       -0.5%
    
    8月9日(二)
    0545 瑞士未经季节调整的失业率                    7月           --        3.1%
             经季节调整的失业率                                    --        3.3%
    0600 德国经季节调整的出口(较前月)                6月           --       -1.8%
                         进口(较前月)                              --       +0.1%
                         贸易收支(亿欧元)                          --     顺差222
    0645 法国预算收支(亿欧元)                        6月           --     赤字657
    0830 英国工业生产(较前月)                        6月           --       -0.5%
                     (较上年同期)                                  --       +1.4%
             制造业产出(较前月)                                    --       -0.5%
                       (较上年同期)                                --       +1.7%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)            6月           --   逆差25.66
             全球商品贸易收支(亿英镑)                              --   逆差98.79
    
    8月10日(三)
    0645 法国工业生产(较前月)                        6月           --       -0.5%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值            7月           --        正16
    (完)    
    
      
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