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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 08:20 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月3日

**上海证券报**

--因华菱钢铁 重组后将不再以钢铁为主业，公司第二大股东、全球最大的钢铁商安赛乐米塔尔拟将所持30,393.91万股悉数转让给国新基金，占华菱钢铁总股本10.08%，总价11.03亿元人民币。

--中国石化 管道业务将启动对外引资。公司公告称，全体董事一致通过关于天然气川气东送管道业务引资的议案。此前，中石化已在油品销售业务板块引入社会和民营资本参股，实现混合所有制经营。

--博通股份 推出重组上市方案，拟收购中软国际（中国）旗下TPG（技术与专业服务集团）业务集团两大经营主体——中软国际科技、华腾软件各100%股权，作价63.31亿元。

**证券时报**

--中国基金业协会数据显示，截至6月30日，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约46.48万亿元。其中，公募基金规模7.95万亿元，基金管理公司及其子公司专户业务规模16.47万亿元，证券公司资产管理业务规模15万亿元，期货公司资产管理业务规模约2,273亿元，私募基金管理机构资产管理规模6.83万亿元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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