金砖国家：8月2日股汇市收盘纵览

路透8月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月2日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.65%，报876.77点。
中国股市：沪综指反弹收升，观望气氛浓厚A股成交额创逾两个月新低
中国汇市：人民币连六日收升扭转早盘跌势，受日圆等非美货币上涨带动
香港股市：证券及衍生产品市场全日休市，结算交收服务及沪股通亦暂停
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巴西股市：收盘下跌，受美国股市下跌拖累。指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.05%，报56,162.379点，因巴西最大信用卡处理业者Cielo股价重挫而承压。
巴西汇市：雷亚尔微涨，因大宗商品价格反弹，且美国疲软的通胀数据令有关美联储将推迟升息的预期升温。雷亚尔兑美元 收报3.2656/61，上日收报3.2695/20。
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南非股市：跌至近两周低点，金融类股跌幅居前，但金矿类股帮助抑制了跌幅。指标Top-40指数 收盘下跌1.28%，报45,559.57点；大盘综合指数 收盘下跌1.12%，报52,532.76点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，投资者在周三南非地方选举进行前保持谨慎
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印度股市：收盘小幅下跌，因投资者认为近来的涨势过度，但对议会将很快通过修改后的商品和服务税法的憧憬支撑了整体人气。BSE指数 收盘下跌0.08%，报27,981.71点；NSE指数 收盘下跌0.16%，报8,622.9点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.73/66.74，上日收报66.74/66.75。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌2.11%，报903.04点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌2.01%，报470.36点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.37%，报66.648；卢布兑欧元 贬值0.32%，报74.875。(完)
(编译 汪红英；审校 张若琪)