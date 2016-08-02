《中国报摘》--中国证券报8月3日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 头版头条:
--记者获悉，预计今后中国新三板挂牌公司在定向增发融资过程中，对于做市转让企业，大股东与增资方之间将不能进行股权对赌，而协议转让企业的定增对赌暂时不受影响。
* 其他:
--商务部新闻发言人沈丹阳表示，上半年上海、广东、天津、福建4个自贸试验区各项试点任务全面铺开，总体方案实施率超过90%；新一批改革试点经验建议将在经过第三方评估并履行必要程序后推广实施。
--发改委发文指出，今年以来中国经济运行总体平稳、符合预期，下半年有能力应对面临的各种困难和挑战，确保实现全年经济社会发展预期目标。
--国资委近日在《求是》撰文指出，加快推动中央企业兼并重组和内部资源整合步伐，推动业务协同和资源共享，提高资本配置、运营效率和核心竞争力。
--中国证券投资者保护基金数据显示，上周(7月25日至7月29日)证券交易结算资金转入额为4,975亿元人民币，转出额为4,807亿元，净转入额为168亿元；融资融券担保资金转入额为534亿元，转出额为644亿元，净转入额为-110亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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