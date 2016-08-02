《中国报摘》--中国证券报8月3日

* 头版头条:

--记者获悉，预计今后中国新三板挂牌公司在定向增发融资过程中，对于做市转让企业，大股东与增资方之间将不能进行股权对赌，而协议转让企业的定增对赌暂时不受影响。

* 其他:

--商务部新闻发言人沈丹阳表示，上半年上海、广东、天津、福建4个自贸试验区各项试点任务全面铺开，总体方案实施率超过90%；新一批改革试点经验建议将在经过第三方评估并履行必要程序后推广实施。

--发改委发文指出，今年以来中国经济运行总体平稳、符合预期，下半年有能力应对面临的各种困难和挑战，确保实现全年经济社会发展预期目标。

--国资委近日在《求是》撰文指出，加快推动中央企业兼并重组和内部资源整合步伐，推动业务协同和资源共享，提高资本配置、运营效率和核心竞争力。