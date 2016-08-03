《路透晚报》--8月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--《焦点》投资下滑令中国决策者不安，降息降准及降成本系列举措或将出台

稳经济必须先稳投资。中国不容忽视的投资下行压力显然让宏观调控的重要部门、素有“小国务院”之称的发改委深感焦虑，在明确提出要对投资降幅大的地区进一步强化督导的行政检查手段外，还要择机进一步实施降息、降准等，也让市场预期一系列的降成本举措会相继出台。

--《焦点》中国银监会打击高风险理财产品，信托公司有望坐收渔利

随着中国对风险较高的理财产品(WMP)展开新一轮打压，新规则可能将一些公司拒之门外，使大量资金流入它们的竞争对手信托公司，而后者的监管环境较为宽松，有望从中坐收渔利。

--中国数据：财新7月服务业PMI自近一年高点回落，经济内生动力有待增强

财新7月中国服务业PMI自近一年高点回落，主要指数多有下降，新业务增速减缓、就业重回收缩区间，反映中国经济增长内生动力仍欠稳，不过制造业相对良好的表现助力综合PMI升至近两年高点。

--中国经济：二季度27亿元财政存量资金未及时统筹使用或清理盘活--审计署

中国审计署称，从二季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果看，部分财政资金统筹盘活不到位或清退不及时，有27.05亿元人民币财政存量资金未及时统筹使用或清理盘活。

--中国政策：启动人口密集区危化品企业搬迁或转产关闭，新建项目全部入园

中国国务院表示，将全面启动城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作；新建炼化项目全部进入石化基地，新建化工项目全部进入化工园区。

--中国政策：试点利用跨境人民币贷款支持中小企业融资--工信部

中国工业和信息化部日前表示，试点利用跨境人民币贷款支持中小企业融资，依托自贸区的政策优势，探索推进区内中小企业按规定从境外借用人民币资金，促进中小企业对外融资便利化。

--东北亚情势：“萨德”对中国战略安全构成严重威胁，中国不会无动于衷--人民日报

人民日报刊登署名钟声的文章称，美韩在韩国部署“萨德”反导系统对中国战略安全形成严重现实威胁，中国对此不会无动于衷，中国安全利益不容蓄意损害。

--东北亚情势：韩国领导人表态令人失望，“萨德”入韩无助于解决朝核问题--新华

新华社亦发表文章称，韩国领导人的表态令人失望，韩国当局亟需认清部署“萨德”最大的危险在于冷战幽灵的抬头，在于保持地区和平稳定的基础遭到严重破坏；“萨德”入韩不仅无助于解决朝核问题，只会更加刺激朝鲜在发展核与导弹的路上越走越远，让半岛陷入军事对抗不断升级的恶性循环。

--香港数据：7月PMI升至47.2，产出和新订单量跌幅略收窄--日经

7月日经香港PMI为47.2，较6月45.4回升，与5月的10个月高位持平。月内香港私营企业整体工作量进一步下跌，跌幅虽是12个月最低，但整体缩减率依然明显。经济环境疲弱，导致7月客户消费意欲愈加保守。

--台湾经济：成长前景受压，因出口不佳及中国成长减缓--中华信评

国际评级公司标准普尔在台转投资的中华信评表示，随着海外需求大幅波动，特别是台湾最大贸易伙伴中国需求的减少，已对台湾企业造成较为直接的影响，进而对台湾经济的成长带来沉重的压力。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行550亿元七天期逆回购，单日净回笼1,250亿

中国央行公开市场今日进行550亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率为2.25%；据此计算，单日净回笼1,250亿元。

--新债招标：中国一年固息国债中标利率2.14%，10年2.74%--业内人士

财政部公告显示，上午招标发行的一年期固息国债，获得38.3亿元人民币追加认购，最终实际发行量为318.3亿元；同时发行的10年期固息国债获得8.1亿元追加认购，实际发行量358.1亿元。

--新债招标：农发行15年增发债收益率3.4235%，20年3.5122%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标发行的15年和20年固息增发债，中标收益率为3.4235%和3.5122%，对应投标倍数4.39倍和4.35倍。该行稍早结束招标的五、七、10年固息增发债，中标收益率为2.9087%、3.1347%和3.1575%，对应投标倍数3.47倍、5.96倍和3.85倍。

--中国债市：7月托管增量4,872亿环比大降，因地方债发行放缓--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，7月末债券托管余额为40.57万亿元人民币，当月增加4,872亿元，增量较上月减约三分之二，因7月地方债发行节奏明显放缓。

--中国债市动态：国债期货走高但现券波动甚微，国债结果低于预期需求向好

中国银行间债市现券整体波动甚微，惟国债期货小幅走高。交易人士表示，早间现券收益率在不到一个基点之内变动，市场乏善可陈；临近中午招标的国债结果低于预期，显示机构一级积极性仍相对较高，带动二级收益率略走低。

--中国货币市场：连续净回笼无碍宽松，预期乐观隔夜品种仍是交投主力

中国央行公开市场连续两日净回笼规模累计近2,000亿，但银行间市场资金宽松态势未改，即使是以信用债为质押品借入资金的机构，轧平头寸也毫无压力 。另外，对短期资金面的乐观预期，支撑隔夜仍是交投主力。

【外汇】

--路透调查：中国人民币兑美元未来一年料再贬值3%

一项路透调查显示，中国人民币兑美元一年料贬值逾3%，贬幅大于一个月前的预期，因中国经济苦于维持动能不易，而美元则因美国终将升息的看法而走高。

--中国汇市：人民币随中间价放量上升，监管续营造双向波动消化贬值预期

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价上升逾百点，与中间价均创近一个半月新高。交易员称，中间价借着美指弱势继续反弹，但汇价连续升值对实需购汇而言价格优势日盛，且市场价偏离中间价近百点，大行仍需向市场提供流动性，确保汇价基本稳定。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数续跌至94.83

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.06%至94.83；SDR篮子指数微跌至95.52，BIS篮子指数微升至95.51。

--银行观点：人民币兑美元汇率将在12个月后贬值至6.7235元--ING

荷兰国际集团(ING)最新发布的报告称，已调整未来12个月对多种货币的预期，预计人民币兑美元汇率将在12个月后贬值至6.7235元。该报告并预测，一个月后人民币兑美元的汇率为6.7000元、3个月为6.6850元、6个月为6.6928元。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日小幅收升，国企改革股领涨但观望气氛仍浓

中国股市沪综指连二日小幅收升。分析师指出，大盘走势虽略有反复但已开始走稳，短期仍将是低位横盘震荡过程；创业板形态则还未修复好，重心或继续下移。今日国企改革和量子通信板块表现较强，不过场内板块轮动过快，加重市场观望氛围。

--香港热股：中海油盘中曾挫至逾两个月低位，稍早与赫斯基达成调价协议

中国海洋石油有限公司盘中曾挫4.5%至逾两个月低位，该公司稍早与合作伙伴加拿大赫斯基能源HSE.TO达成调价协议。

--香港新股：光大证券计划下周进行规模至多12亿美元的香港IPO--IFR

汤森路透旗下IFR引述消息人士称，光大证券计划下周在香港进行规模至多为12亿美元的首次公开发行(IPO)。光大证券由国有的中国光大集团控股。

--中港个股：华能国际上半年净利按年下跌31%，早盘初段股价受压

中国最大发电企业--华能国际称，今年上半年净利按年下跌31%，主要受累于售电量与电价双双下降；其股份早盘初段受压。

--港股业绩：恒生银行中期净利同比大跌60%，净利息收益率轻微收窄

汇丰控股的香港分支--恒生银行公布，今年上半年净利同比大跌60%，但撇除特殊项目的核心净利跌幅则为15%；期内净利息收益率轻微收窄。

--中港个股：中国石化子公司川气东送管道业务拟公开引资

中国石油化工股份有限公司公告称，旗下中石化川气东送天然气管理公司为平台公开引资，引资完成后，中国石化对管理公司的持股比例为50%。

--中国个股：安赛乐米塔尔拟将华菱钢铁全部持股转让予湖南国企创新基金

中国大型钢铁公司--华菱钢铁公告称，接第二大股东安赛乐米塔尔通知，安赛乐米塔尔拟将其所持有的公司10.08% A股转让给湖南国企创新私募投资基金，本次权益变动完成后，安赛乐米塔尔将不再持有公司股份。

--中国个股：博通股份增发收购中软国际63亿元资产，后者成控股股东

中国西安博通资讯股份有限公司公告称，拟向中国软件国际收购估值为63.31亿元人民币的资产，以增发股份作为对价。重组完成后，中软国际将成博通股份大股东，构成借壳上市。

--《热点透视》中国证监会收紧IPO规定，或令外资投行进一步退避三舍