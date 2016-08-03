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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 08:25 BJT

《香港报摘》--经济日报8月3日

**头版头条**

--三大重磅银行股今天公布中期业绩，滙丰 及渣打 成绩表最难向投资者交代。

**其他**

--希慎兴业 上半年基本纯利增1.3%至11.8亿港元，增派第一次中期息0.01港元至0.26港元，公司暗示苹果专门店贡献减少，又预料下半年本地消费意慾仍然疲弱。

--苹果手机在港销情欠佳，影响本港电讯商的生意，和记电讯 公布中期业绩时指，市场缺乏受追捧的智能手机，硬件收益按年大跌79%，间接拖累纯利下跌。

--经营“台湾牛肉面”等品牌餐厅的皇玺餐饮 将会以配售形式于创业板上市，集资最多8,000万港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

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