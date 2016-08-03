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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 08:21 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月3日

*工商时报：

--中华经济研究院董事长胡胜正昨日指出，台湾人口老化、进入高龄化社会，对总体经济结构将产生重大的影响，中经院已着手进行高龄化指数编制计画，针对人口老化的各项指标，解析人口老化冲击，提供政府作为施政参考。

--经济部投审会昨日表示，因Uber申请经营业别与实际经营不同，预计8月11日前撤销其投资许可。不过，未来Uber收到撤资处分后，仍可提出诉愿与行政诉讼。

*经济日报：

--劳动部昨日指出，劳保年金请领人数逐年增加，估计至2042年劳保请领年金人数将倍增，达到164万人，劳保基金支付金额将由2015年的1,308亿台币，暴增为7,814亿元。劳动部估计2018年劳保将入不敷出，2027年劳保基金将破产。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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