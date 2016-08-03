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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 08:30 BJT

《香港报摘》--信报8月3日

**头版头条**

--本港零售市道连跌第16个月，6月份零售额按年跌8.9%，而今年上半年的零售额亦挫10.5%，是自1999年以来17年最大的半年跌幅。

**其他**

--据彭博报导，股东顾问公司ISS建议万达商业 股东支持通过私有化计划；早前另一家顾问公司Glass Lewis也曾建议支持万达商业私有化计划，因目标明确。

--滙丰一项调查显示，全球央行预期至2025年的储备中，会有多达6.7%投放于人民币资产，较去年统计的5.5%为高。

--有线宽频 截至6月底止中期亏损由去年同期1.21亿港元扩大至1.35亿港元，因广告市场低迷；公司并称，旗下免费电视业务“奇妙电视”正筹备开设粤语综合频道，最迟明年5月启播。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

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