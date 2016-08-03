中港个股：中国石化子公司川气东送管道业务拟公开引资

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海8月3日 - 中国石油化工股份有限公司 周二晚公告称，旗下中石化川气东送天然气管理公司为平台公开引资，引资完成后，中国石化对管理公司的持股比例为50%。
公告称，董事会授权执行董事、高级副总裁王志刚及其授权人士具体办理本次引资的相关事宜，包括确定投资者、各投资者持股比例、引资条款和条件方案，并组织实施该引资方案。 川气东输工程作为中国继西气东输工程后的天然气远距离管网输送工程，总投资626.76亿元。于2007年开工建设，2010年正式运营。该工程西起四川达州普光气田，跨越四川、重庆、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、上海六省二市，年输送天然气120亿立方米。投资之时，中石化宣布，该工程每年将为中石化带来200亿元销售收入。
此前，中国石油 此前曾已将旗下西气东输三线管道业务对外出让股份，去年底中石油整合旗下三家管理公司建立统一的管道资产平台。
近年来央企积极推动混和所有制改革，分拆部分市场化业务引入社会资金。2014年中国石化启动其销售业务重组，去年初完成相关增资，共引进25家战略投资者，以1,050.44亿元认购销售公司29.5849%股权。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。