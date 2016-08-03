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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 08:34 BJT

中港个股：中国石化子公司川气东送管道业务拟公开引资

路透上海8月3日 - 中国石油化工股份有限公司 周二晚公告称，旗下中石化川气东送天然气管理公司为平台公开引资，引资完成后，中国石化对管理公司的持股比例为50%。

公告称，董事会授权执行董事、高级副总裁王志刚及其授权人士具体办理本次引资的相关事宜，包括确定投资者、各投资者持股比例、引资条款和条件方案，并组织实施该引资方案。 　　川气东输工程作为中国继西气东输工程后的天然气远距离管网输送工程，总投资626.76亿元。于2007年开工建设，2010年正式运营。该工程西起四川达州普光气田，跨越四川、重庆、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、上海六省二市，年输送天然气120亿立方米。投资之时，中石化宣布，该工程每年将为中石化带来200亿元销售收入。

此前，中国石油 此前曾已将旗下西气东输三线管道业务对外出让股份，去年底中石油整合旗下三家管理公司建立统一的管道资产平台。

近年来央企积极推动混和所有制改革，分拆部分市场化业务引入社会资金。2014年中国石化启动其销售业务重组，去年初完成相关增资，共引进25家战略投资者，以1,050.44亿元认购销售公司29.5849%股权。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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