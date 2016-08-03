国际油市：美国原油小升但仍低于40美元，供应过剩仍拖累市场

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。
分析师称，美元疲软给油市带来一些支撑。美元指数自7月高点已回落2.5%。
“2016下半年油价仍有偏下档的风险。4-6月时供应受阻和风险偏好对市场构成支撑，但基本面不利因素正在增加，超过了近期任何利好。”摩根士丹利的Adam Longson在给客户的展望报告中指出。
摩根士丹利表示，全球经济展望亦疲弱，可能打击燃料需求。“我们预计全球经济增长将低于普遍预估。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/张若琪 审校 王丽鑫/白云)
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。
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路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。