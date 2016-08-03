国际油市：美国原油小升但仍低于40美元，供应过剩仍拖累市场

分析师称，美元疲软给油市带来一些支撑。美元指数自7月高点已回落2.5%。

“2016下半年油价仍有偏下档的风险。4-6月时供应受阻和风险偏好对市场构成支撑，但基本面不利因素正在增加，超过了近期任何利好。”摩根士丹利的Adam Longson在给客户的展望报告中指出。

摩根士丹利表示，全球经济展望亦疲弱，可能打击燃料需求。“我们预计全球经济增长将低于普遍预估。”(完)

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