版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 3日 星期三 08:51 BJT

国际油市：美国原油小升但仍低于40美元，供应过剩仍拖累市场

分析师称，美元疲软给油市带来一些支撑。美元指数自7月高点已回落2.5%。

“2016下半年油价仍有偏下档的风险。4-6月时供应受阻和风险偏好对市场构成支撑，但基本面不利因素正在增加，超过了近期任何利好。”摩根士丹利的Adam Longson在给客户的展望报告中指出。

摩根士丹利表示，全球经济展望亦疲弱，可能打击燃料需求。“我们预计全球经济增长将低于普遍预估。”(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/张若琪 审校 王丽鑫/白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐