版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 08:45 BJT

建信期货：中国期指多头重整旗鼓

以下内容节选自8月3日的《期货日报》：

昨日两市早盘弱势震荡，市场热点匮乏，交投较为冷清，两市尾盘一路冲高，带动指数收红，最终沪指涨0.61%，深成指涨0.64%，而两市的成交量缩至两个月以来新低。前期跌幅较大的IC合约表现较强，IH合约表现较弱，各主力合约基差维持低位，IF1608、IC1608以及IH1608的基差分别为24.25、85.51、9.45。

　　综合而言，市场在经历连续数日大幅回调之后，两市出现了弱企稳迹象，多头开始反扑，上证指数在2,950点下方是经历了连续两个月的弱势震荡行情，在该处市场有较强支撑，预计短线市场延续涨势概率较大，但空间有限。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐