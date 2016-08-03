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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 08:47 BJT

东证期货：利多消退，沪镍价格进入整理阶段

以下内容节选自8月3日的《期货日报》：

6月初以来，镍价自低位强势反弹，最高时累计涨幅一度超过25%。宏观面，宽松预期升温、美元指数阶段性走弱对整个有色板块形成支撑，镍市供需基本面阶段性改善提供利多，菲律宾环保执法趋严引发的矿源担忧更是对行情起到了推波助澜的作用。短期内镍市行情演变可能将继续围绕菲律宾镍矿的供给及宏观因素的变化去展开。

镍价前期的快速上涨或会告一段落，近期或进入震荡整理阶段，后期能否继续上涨需要观察菲律宾环保行动的结果及天气状况。操作方面，不建议单边做多或做空，建议关注镍价大幅波动后出现的套利机会。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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