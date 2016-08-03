版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 08:48 BJT

银河期货：大连棕榈油期货震荡偏多

以下内容节选自8月3日的《期货日报》：

中期来看，4,800元/吨是重要支撑位，之上多头格局为主，但是周K线上，均线系统较平，且5,200元/吨一线存在均线压力。从日线走势来看，均线系统胶着，使得短期内走出单边趋势性行情的可能性不大。从阶段走势来看，受5,000元/吨均线支撑，短期表现出震荡偏多格局，但由于5,200元/吨一带存在压力，加上均线走势取向并不明显，使得5,200元/吨位置会对短期反弹形成一定压制。操作上，5,000—5,200元/吨区域内可偏多交易，但可持续的时间和空间都不可奢望。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐