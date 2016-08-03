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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 08:53 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息8月3日

**明报**

--英国奢侈品牌Burberry 向耀莱集团 提出以5,400万英镑收购后者所持有其中国业务的余下15%股权，交易完成后，Burberry将全权拥有中国业务。

--九龙仓 公布上月已向内地中国银行间市场交易商协会正式申请注册及建议发行总额不超过200亿元的境外非金融机构人民币债券，首批债券发行金额40亿元，将用于两个内地商场项目发展用途。

**星岛日报**

--土地注册处昨公布最新统计数字，7月整体楼宇买卖共5,354宗，按月回落11.3%，若以过去一年的成交量而言，亦下跌27%。

**苹果日报**

--供年满65岁长者认购的3年期30亿港元银色债（Silver Bond）将于今日下午2时截止认购，据市场消息透露，截至前日（昨日挂风球暂停1天认购）最少接获60-90亿港元认购，即1-2倍超额认购。

--遭沽空机构狙击而在上周四及周五大洗仓的德普 ，原来遭多间中资证券行沽货，本地证券行金利丰及多间外资行则同时大手接货，内地股民亦加入捞底行列。

**东方日报**

--中原按揭经纪统计，滙丰在7月以18.9%的物业按揭市场占有率，反超前中银香港 ，成为按揭市场“一哥”。

--信义玻璃 和同系信义光能 上半年盈利大幅增长，信义玻璃行政总裁董清世称，上半年内房市场持续复苏，这有助带动下半年浮法玻璃及建筑玻璃销量。

**文汇报**

--持有香港SOGO百货公司的利福国际 发盈警，预料今年上半年净利较上一个年度同期减少约50%，主要是由于公司金融资产及银行存款投资收入大幅减少。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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(整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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