《香港报摘》--其他报纸重要消息8月3日

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
**明报**
--英国奢侈品牌Burberry 向耀莱集团 提出以5,400万英镑收购后者所持有其中国业务的余下15%股权，交易完成后，Burberry将全权拥有中国业务。
--九龙仓 公布上月已向内地中国银行间市场交易商协会正式申请注册及建议发行总额不超过200亿元的境外非金融机构人民币债券，首批债券发行金额40亿元，将用于两个内地商场项目发展用途。
**星岛日报**
--土地注册处昨公布最新统计数字，7月整体楼宇买卖共5,354宗，按月回落11.3%，若以过去一年的成交量而言，亦下跌27%。
**苹果日报**
--供年满65岁长者认购的3年期30亿港元银色债（Silver Bond）将于今日下午2时截止认购，据市场消息透露，截至前日（昨日挂风球暂停1天认购）最少接获60-90亿港元认购，即1-2倍超额认购。
--遭沽空机构狙击而在上周四及周五大洗仓的德普 ，原来遭多间中资证券行沽货，本地证券行金利丰及多间外资行则同时大手接货，内地股民亦加入捞底行列。
**东方日报**
--中原按揭经纪统计，滙丰在7月以18.9%的物业按揭市场占有率，反超前中银香港 ，成为按揭市场“一哥”。
--信义玻璃 和同系信义光能 上半年盈利大幅增长，信义玻璃行政总裁董清世称，上半年内房市场持续复苏，这有助带动下半年浮法玻璃及建筑玻璃销量。
**文汇报**
--持有香港SOGO百货公司的利福国际 发盈警，预料今年上半年净利较上一个年度同期减少约50%，主要是由于公司金融资产及银行存款投资收入大幅减少。（完）
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(整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。