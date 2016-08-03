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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 08:55 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月3日-8月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月3日(三)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

曼谷--泰国央行召开货币政策会议(0730)。

雅加达--全球伊斯兰经济论坛。

8月4日(四)

上海--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在货币金融机构官方论坛(OMFIF)活动上就“经济形势和货币政策影响”发表讲话(1015)。

法兰克福--欧洲央行发布经济月报(0800)。

伦敦--英国央行宣布利率决定并发布通胀报告(1100)。

横滨--日本央行副总裁岩田规久男向当地商界领袖发表演说。

8月5日(五)

暂无重要经济事件预告。

8月7日(日)

东京--日本央行公布7月政策会议意见总结(2350)。

8月8日(一)

暂无重要经济事件。

8月9日(二)

孟买--印度央行召开会议。

8月10日(三)

惠灵顿--新西兰央行宣布官方隔夜拆款利率(2100)。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 杜明霞)

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