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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 08:55 BJT

国泰君安期货：沪金沪银中场休整，中线保持回调买入思路

以下内容节选自8月3日的《期货日报》：

自7月初金银强势上冲至年内新高之后，近一个月基本以高位区间振荡为主，突破前期高点的动力有所衰竭，但下方亦受到较强支撑。中期来看，贵金属依然看多，这主要是基于阶段性的波动率外溢和低利率核心驱动。但短期内维持当前位置区间盘整思路，待此调整期结束，中线买点将再现。

　　技术面来看，COMEX黄金阶段性进入1300—1400美元/盎司的振荡区间，此波调整时间可能不短，下方200周均线支撑较强。沪金主力合约进入275—300元/克区间，短线级别2/3速阻线支撑较强。COMEX白银主力合约进入19—22美元/盎司的振荡区间，下方200周均线有所支撑。沪银主力合约进入4250—4650元/千克区间，短线级别2/3速阻线支撑较强。操作上，短期维持振荡思路，建议前期多单部分止盈，不宜追高。中线保持回调买入的思路。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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