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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 08:57 BJT

期货日报：郑糖短期走势依旧偏弱

以下内容节选自8月3日的《期货日报》：

进入6月后，糖市快速升温，郑糖1701合约于7月4日创出阶段性新高6,458元/吨后，一路震荡下跌。目前来看，郑糖短期走势依旧偏弱，压制郑糖期价的关键因素是大量显性库存以及原糖价格连连下跌。

　　郑糖短期走势依旧偏弱，长期维持看涨。建议郑糖1701合约多单逢高选择离场，稳健投资者耐心等待期价回落至6,100元/吨附近后，逢低做多。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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