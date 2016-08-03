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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 08:57 BJT

西南期货：大连焦炭期货有望挑战年内高点

以下内容节选自8月3日的《期货日报》：

本周，焦炭1609合约创出近3个月新高。7月底，笔者参与了大商所组织的山西煤焦调研活动，综合调研信息和产业数据分析后认为，焦炭期货的强势还将持续，焦炭1609合约期价有望挑战年内高点。

　　目前煤焦钢基本面均处于偏强格局，企业情绪也较为乐观，这都将支撑焦炭价格走高，预计焦炭1609合约期价突破年内高点的可能性较大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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