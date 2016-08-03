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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 09:23 BJT

《全球汇市》美元在六周低点附近挣扎，美国短期加息预期降温

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1213  1.1225  -0.11  +3.25  1.0860
    美元/日圆            101.10  100.88  +0.22 -15.96  120.30
    欧元/日圆         113.37  113.22  +0.13 -13.11  130.47
    美元/瑞郎            0.9646  0.9637  +0.09  -3.71  1.0018
    英镑/美元            1.3326  1.3355  -0.22  -9.58  1.4738
    美元/加元            1.3113  1.3109  +0.03  -5.25  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6377  6.6323  +0.08  +1.06  6.5680
    澳元/美元            0.7589  0.7609  -0.26  +4.32  0.7275
    新西兰元/美元        0.7205  0.7237  -0.44  +5.57  0.6825
    澳元/日圆         76.730  76.910  -0.23 -12.43  87.620
    新西兰元/日圆     72.890  73.280  -0.53 -11.09  81.980
    英镑/日圆         134.72  134.74  -0.01 -23.98  177.22
    澳元/新西兰元     1.0530  1.0500  +0.29  -1.26  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 孙国玉/汪红英/侯雪苹/龚芳; 审校 杜明霞/王兴亚/白云/许娜)

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