中国债市：7月托管增量4,872亿环比大降，因地方债发行放缓--中债登

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海8月3日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，7月末债券托管余额为40.57万亿元人民币，当月增加4,872亿元，增量较上月减约三分之二，因7月地方债发行节奏明显放缓。
按机构统计，商业银行当月增持量3,085亿元，基金托管增量为1,827亿元，这两类机构仍是债市增持主力，不过值得注意的是，基金类别下设的明细项--商业银行理财产品当月托管量小幅减少31.62亿元，为2015年3月以来首现负值。
此外，境外机构当月托管量微降1.65亿元；信用社连续第二个月减持；非银机构中，保险机构小幅增持，券商托管量下降稍明显。
按债券品种看，7月政府债券共净增4,741亿元，其中地方债为2,969亿元，均较上月大幅回落；政策性金融债当月托管增加1,401亿元，相对平稳。
中债登6月托管数据显示，当月债券托管增加近1.47万亿，创单月增量新高。其中地方债新增占比超过七成，仍是带动托管量大增的领头羊。
据路透统计，截至周二，今年以来地方债已发行逾4万亿元，其中公开招标方式占约76%。
以下为2016年7月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
7月末 当月增减 当年累计增
减 合计（按债券） 405,658 4,872 55,236 特殊结算成员 23,603 -222 3,501 商业银行 255,247 3,085 34,053 其中：全国性商业银行 199,113 1,996 25,305
城市商业银行 33,324 196 4,450
农村商业银行 18,652 985 4,036 保险机构 20,583 173 -1,944 基金类 63,151 1,827 15,085 其中：商业银行理财产品 7,258 -32 2,499 境外机构 6,634 -1.65 608
中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 边竞/李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。