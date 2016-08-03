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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 11:27 BJT

中国债市：7月托管增量4,872亿环比大降，因地方债发行放缓--中债登

路透上海8月3日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，7月末债券托管余额为40.57万亿元人民币，当月增加4,872亿元，增量较上月减约三分之二，因7月地方债发行节奏明显放缓。

按机构统计，商业银行当月增持量3,085亿元，基金托管增量为1,827亿元，这两类机构仍是债市增持主力，不过值得注意的是，基金类别下设的明细项--商业银行理财产品当月托管量小幅减少31.62亿元，为2015年3月以来首现负值。

此外，境外机构当月托管量微降1.65亿元；信用社连续第二个月减持；非银机构中，保险机构小幅增持，券商托管量下降稍明显。

按债券品种看，7月政府债券共净增4,741亿元，其中地方债为2,969亿元，均较上月大幅回落；政策性金融债当月托管增加1,401亿元，相对平稳。

中债登6月托管数据显示，当月债券托管增加近1.47万亿，创单月增量新高。其中地方债新增占比超过七成，仍是带动托管量大增的领头羊。

据路透统计，截至周二，今年以来地方债已发行逾4万亿元，其中公开招标方式占约76%。

以下为2016年7月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

7月末 当月增减 当年累计增

减 合计（按债券） 405,658 4,872 55,236 特殊结算成员 23,603 -222 3,501 商业银行 255,247 3,085 34,053 其中：全国性商业银行 199,113 1,996 25,305

城市商业银行 33,324 196 4,450

农村商业银行 18,652 985 4,036 保险机构 20,583 173 -1,944 基金类 63,151 1,827 15,085 其中：商业银行理财产品 7,258 -32 2,499 境外机构 6,634 -1.65 608

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 边竞/李宏薇; 审校 张喜良)

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