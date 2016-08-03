版本:
中国
债券 | 2016年 8月 3日 星期三 10:39 BJT

意大利金融：总理伦齐称希望避免启动欧盟“自救”机制来重组银行

路透罗马8月2日 - 意大利总理伦齐周二表示希望避免启动所谓的“自救”机制--即利用债权人或存款人的钱来进行银行重组。几天前该国一家大银行才确保了一项民间资金纾困。

伦齐并称，他对西雅那银行(Banca MPS) 周五公布的纾困计划感到满意。西雅那银行将出售92亿欧元(103亿美元)不良贷款并增资50亿欧元。

根据欧盟今年起生效的规定，债权人--股东、债券持有人、甚至未保险储户--需先拿出一部分所需现金，然后才能动用公共资金来救助银行。

“对我而言，意大利正全力为避免自救而努力，因为软弱的自救对信誉和信心都是个灾难。”伦齐接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时以英语表示。

去年意大利也曾出现类似案例，以责任共担计划来重组四家小银行，令伦齐受到严厉抨击，因为必须拿出资金自救的部分次顺位债券持有人，根本是不了解风险的普通储户。有一人还因此自杀。

今年稍后意大利将举行宪法改革公投，那对伦齐政府是否能续存至关重要；在这之前动用欧盟的自救规则将给伦齐带来他可能不乐见的政治风险。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐