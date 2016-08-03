意大利金融：总理伦齐称希望避免启动欧盟“自救”机制来重组银行

路透罗马8月2日 - 意大利总理伦齐周二表示希望避免启动所谓的“自救”机制--即利用债权人或存款人的钱来进行银行重组。几天前该国一家大银行才确保了一项民间资金纾困。

伦齐并称，他对西雅那银行(Banca MPS) 周五公布的纾困计划感到满意。西雅那银行将出售92亿欧元(103亿美元)不良贷款并增资50亿欧元。

根据欧盟今年起生效的规定，债权人--股东、债券持有人、甚至未保险储户--需先拿出一部分所需现金，然后才能动用公共资金来救助银行。

“对我而言，意大利正全力为避免自救而努力，因为软弱的自救对信誉和信心都是个灾难。”伦齐接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时以英语表示。

去年意大利也曾出现类似案例，以责任共担计划来重组四家小银行，令伦齐受到严厉抨击，因为必须拿出资金自救的部分次顺位债券持有人，根本是不了解风险的普通储户。有一人还因此自杀。