港报财经评论：妮妲无声远去，外围风起云涌--信报8月3日

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
妮妲无声远去 外围风起云涌/ 习广思
台风妮妲袭港，港股暂停交易一天，在无惊无险中度过。外围形势风起云涌，一些持续多时的趋势似乎起了变化。最瞩目的是日本债息带动欧美债息上升，这可能是「央妈」退下火线，大政府上扬的先兆。美元弱不禁风，资金继续流入亚洲，印尼、台湾、南韩等地的股市昨天续有外资净买盘，金价银价走势靓。
欧洲昨天开市早段表现较差，意大利多家银行可能需集资增加资本额，股价普遍大跌，亦拖累整体欧洲银行股表现。今天公布业绩的滙控 及渣打 在伦敦的股价齐齐受压，未有受惠长债息率抽升，相信要等业绩公布后才有转机。
日本政府的经济刺激方案昨天获内阁通过，规模共28.1万亿日圆，政府财政支出6.5万亿日圆，今个财政年度使4.6万亿日圆，当中每人派钱1.5万日圆予低收入人士，可刺激消费，非财政支出占四分三；至于为政府及国企借出的低息贷款有何搞作，则未有细节。据过往经验，日本刺激经济方案条大数通常很夸张，多是充大头鬼，今次首相安倍晋三的方案也不例外，但起码撑住经济一年半载，未需面对衰退。
日圆兑美元昨天走势强劲，升了一个巴仙，直逼100大关，最令人侧目的是日本国债飙升。自安倍晋三声称会推28万亿日圆方案及上周五日央行没有大动作后，日债息在4个交易天内，由-0.287厘升至昨天的-0.075厘，升幅为0.212个百分点。
日债息抽升的同时，美债及德债息率亦随之上升，可能是日资由欧美债市班资回朝。市场人士开始留意国债息率是否出现转角？在货币政策完成历史任务后，财政政策开始接力，财政开支会挤占资本市场的资源，债息有理由上扬。日本开始走出第一步，美国总统大选后，白宫新主不论是希拉莉还是特朗普，都很有可能扩大政府开支，纾缓社会贫富不均的情况。这些对社会财富再平衡的呼声，相信在明年欧洲大选前后都会出现，欧美日政府从紧缩财政走向打开库房大洒金钱，加重财赤难免，增加举债以融资是必然的事。以今日债息之低，升些少亦十分正常。
若证实全球国债息率出现一波升势，投资策略也须因应形势而变。国债息率上扬，牵动企业债息跟升，融资成本上涨。近期美国企债ETF出现调整，其中垃圾债价格的跌幅较大，这可能与油价跌近每桶40美元有关，因为垃圾债ETF中能源企业债占了不少比重。
超级债券牛市若逆转，对资金流向会有重大影响，流出债市的资金会向哪边走，值得追踪，大茶饭所在呀！当然，最紧要是确认资金开始流出，债息可持续上扬。
纽约期油由每桶约50美元，跌至近日逼近40美元，油价调整，令人不禁问会否再创新低，累及环球金融市场呢？近期油价之跌，与美国夏季驾驶高峰期已过有关。对冲基金在原油期货市场的净长仓数目，自5月中以来一直下降，油价差不多同一时间回落。过往数据显示，两者关系十分密切，所以在芝加哥期货交易所的原油非商业盘净长仓未见回升前，油价调整料会持续。
中东产油国对提产增加市场占有率仍乐此不疲，伊朗将公布新的外资合作开采油田模式，目标是每年吸引500亿美元外来投资，它的死对头沙地阿拉伯近日向亚洲供应的石油，较8月时减价每桶1.3美元，以应付今年伊朗增产25%带来的竞争。不过，美国页岩油开采是一个重要变数，2015年当油价跌穿每桶50美元后，油商开始减产，日产油量由高峰至今减少了近百万桶。现在油价再跌至40美元，开采油井不划算，进一步减产似乎已无可避免。
另一个时间因素是页岩油井的寿命远低于传统油井，通常首年产量最劲，之后已跌近一半，一口井要提升产量，须作新的投资，是否值得，那就很视乎油价水平。油价已跌了两年，期间投资开采的新油井不多，一旦现有油井日趋枯竭、美国油产量进一步下跌，就抵消了中东的增产；所以，油价再跌穿30美元的机会不大。至于何时再买油，则要看对冲基金的盘路部署及美元走势。（完）
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路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。