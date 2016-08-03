港报财经评论：妮妲无声远去，外围风起云涌--信报8月3日

妮妲无声远去 外围风起云涌/ 习广思

台风妮妲袭港，港股暂停交易一天，在无惊无险中度过。外围形势风起云涌，一些持续多时的趋势似乎起了变化。最瞩目的是日本债息带动欧美债息上升，这可能是「央妈」退下火线，大政府上扬的先兆。美元弱不禁风，资金继续流入亚洲，印尼、台湾、南韩等地的股市昨天续有外资净买盘，金价银价走势靓。

欧洲昨天开市早段表现较差，意大利多家银行可能需集资增加资本额，股价普遍大跌，亦拖累整体欧洲银行股表现。今天公布业绩的滙控 及渣打 在伦敦的股价齐齐受压，未有受惠长债息率抽升，相信要等业绩公布后才有转机。

日本政府的经济刺激方案昨天获内阁通过，规模共28.1万亿日圆，政府财政支出6.5万亿日圆，今个财政年度使4.6万亿日圆，当中每人派钱1.5万日圆予低收入人士，可刺激消费，非财政支出占四分三；至于为政府及国企借出的低息贷款有何搞作，则未有细节。据过往经验，日本刺激经济方案条大数通常很夸张，多是充大头鬼，今次首相安倍晋三的方案也不例外，但起码撑住经济一年半载，未需面对衰退。

日圆兑美元昨天走势强劲，升了一个巴仙，直逼100大关，最令人侧目的是日本国债飙升。自安倍晋三声称会推28万亿日圆方案及上周五日央行没有大动作后，日债息在4个交易天内，由-0.287厘升至昨天的-0.075厘，升幅为0.212个百分点。

日债息抽升的同时，美债及德债息率亦随之上升，可能是日资由欧美债市班资回朝。市场人士开始留意国债息率是否出现转角？在货币政策完成历史任务后，财政政策开始接力，财政开支会挤占资本市场的资源，债息有理由上扬。日本开始走出第一步，美国总统大选后，白宫新主不论是希拉莉还是特朗普，都很有可能扩大政府开支，纾缓社会贫富不均的情况。这些对社会财富再平衡的呼声，相信在明年欧洲大选前后都会出现，欧美日政府从紧缩财政走向打开库房大洒金钱，加重财赤难免，增加举债以融资是必然的事。以今日债息之低，升些少亦十分正常。

若证实全球国债息率出现一波升势，投资策略也须因应形势而变。国债息率上扬，牵动企业债息跟升，融资成本上涨。近期美国企债ETF出现调整，其中垃圾债价格的跌幅较大，这可能与油价跌近每桶40美元有关，因为垃圾债ETF中能源企业债占了不少比重。

超级债券牛市若逆转，对资金流向会有重大影响，流出债市的资金会向哪边走，值得追踪，大茶饭所在呀！当然，最紧要是确认资金开始流出，债息可持续上扬。

纽约期油由每桶约50美元，跌至近日逼近40美元，油价调整，令人不禁问会否再创新低，累及环球金融市场呢？近期油价之跌，与美国夏季驾驶高峰期已过有关。对冲基金在原油期货市场的净长仓数目，自5月中以来一直下降，油价差不多同一时间回落。过往数据显示，两者关系十分密切，所以在芝加哥期货交易所的原油非商业盘净长仓未见回升前，油价调整料会持续。

中东产油国对提产增加市场占有率仍乐此不疲，伊朗将公布新的外资合作开采油田模式，目标是每年吸引500亿美元外来投资，它的死对头沙地阿拉伯近日向亚洲供应的石油，较8月时减价每桶1.3美元，以应付今年伊朗增产25%带来的竞争。不过，美国页岩油开采是一个重要变数，2015年当油价跌穿每桶50美元后，油商开始减产，日产油量由高峰至今减少了近百万桶。现在油价再跌至40美元，开采油井不划算，进一步减产似乎已无可避免。

另一个时间因素是页岩油井的寿命远低于传统油井，通常首年产量最劲，之后已跌近一半，一口井要提升产量，须作新的投资，是否值得，那就很视乎油价水平。油价已跌了两年，期间投资开采的新油井不多，一旦现有油井日趋枯竭、美国油产量进一步下跌，就抵消了中东的增产；所以，油价再跌穿30美元的机会不大。至于何时再买油，则要看对冲基金的盘路部署及美元走势。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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