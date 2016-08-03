港报财经评论：造纸业回暖，理文更风骚--经济日报8月3日

造纸业回暖 理文更风骚/ 林瑞芬

港股昨日因台风吹袭，全日休市。上证 收报2,971，升0.61%，好淡窄幅争持。

港股短期纵保持升势，向上值博空间有限，后市仍要坚守价值投资绩优股大原则。

于7月12日本栏曾为文「造纸股报盈喜值得看好」，股价之后一再上涨，其中理文造纸 、晨鸣纸业 及玖龙纸业 现价分别较当时累计上涨10%、7%及6%。中金上月给予理文目标股价至6.8港元，已接近周一收市价6.43港元水平，是否炒过龙，过分乐观，目标价可否再提升？可从业绩中求证，再检讨策略。

理文造纸于周一公布今年上半年度录得纯利14.3亿港元，按年升28%；每股盈利0.3136港元，按年增长31%；中期息0.11港元。业绩略胜市场预期，值得注意上半年是造纸业例常淡季，理文已交出佳绩，踏入下半年旺季更值得憧憬。事实上，以2013年度至2015年度看，下半年所赚往往多于上半年。依2013年上下半年每股盈利分别为0.207港元及0.21港元，2014年每股盈利分别为0.194港元及0.21港元，2015年每股盈利为0.24港元及0.26港元，可见下半年盈利胜上半年。2016年以上半年赚0.3136港元推算下半年保守估多赚0.32港元的话，全年每股盈利约近0.63港元。综合业绩后各券商最新预测，瑞信估理文2016年度全年每股盈利增长29.3%至0.65港元，美银美林估增长27.7%至0.644港元，大摩较保守估只增长14%至0.57港元，摩根大通则估增长31.3%至0.66港元等，平均为0.63港元，达标机会颇高。理文以往派息比率为35%至36%左右，以每股赚0.63港元，每股派息料达0.22至0.23港元。

国内造纸市场，经过一段时间的供给侧改革，整顿供应面，造纸业才能迎来小曙光。据东莞政府公布资料，东莞在去年下半年度已关闭了约530万吨产能（占东莞产能的20至25%，占全国约6至7%），涉72家造纸厂，剩余的23家纸厂就不允许扩建。令供需渐见平衡，加上燃煤及原材料价格下跌，以及增值税退税政策，理文上半年的每吨产品净利润回升至536元，为近五年上半年度的高水平。内地银行对小型造纸企业有贷款限制，加上环评要求高，入场门槛高，相信行业的复苏不是短暂性。因此，理文的盈利能力有望持续回升。

除行业复苏，理文亦积极开拓新市场及在海外增加新产能。据公司中期报告指出，公司已进军衞生纸市场，生产及推出自家品牌亨奇衞生纸，于重庆设有4条生产綫已全面投产。另外于重庆新增的4条生产綫，江西和广东两地各2条生产綫将于今年下半年及2017年底前相继投产。投产后公司衞生纸产量将达57.5万吨，跻身内地衞生纸行业五大生产商之一。据摩根大通报告指，目前衞生纸销售占公司整体销售的5%，每吨净利润接近500元，接近箱板纸利润水平。另外，公司还将进军海外包装纸市场，为配合拓展东南亚市场，越南后江省年产能40万吨之造纸机项目预计将于2016年第四季投产。是以摩根大通将理文2017年目标价由8.2港元上调至8.6港元，瑞信将中期目标价由7.2港元上调至7.6港元，不无道理。

技术上，理文股价由年初4港元低位一路攀升，在中期佳绩已曝光及累计不少升幅下，不排除先行整固，未有持货不宜高追，宜候低收集，中期目标至少上望7港元阻力，止蚀5.3港元，5.5港元楼下收集，预测息率4厘已具值博率。

顺带一看，造纸股龙头的玖纸，虽然也受惠于行业周期回暖，据花旗最新报告预测，截至2016年6月，玖纸本业半年可望赚15亿元。惟公司历年负债水平偏高，且负债中有欧元、人民币等，滙率波动令玖纸的盈利较波动。在较早前欧元兑人民币升值下，花旗就料玖纸录得滙兑损失6亿元人民币。不过，在欧元量宽及英国退欧后欧元预期走软下，未来又可能从滙兑中得益。玖纸的目前杠杆率为88.7%，公司目标是在2017年结束降至80%以下，但仍高于理文约68%。

负债相信是造成理文较玖纸股价较强弱的关键，理文现价已上探近2010年高位阻力7港元水平。相反，玖纸2010年高位近14.5港元，现价还未能收复从高位回落的一半水平，更难望可重探2010年高位，今年能上试密集阻力7.5港元，已是饮得杯落。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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