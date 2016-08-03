港报财经评论：造纸业回暖，理文更风骚--经济日报8月3日

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
造纸业回暖 理文更风骚/ 林瑞芬
港股昨日因台风吹袭，全日休市。上证 收报2,971，升0.61%，好淡窄幅争持。
港股短期纵保持升势，向上值博空间有限，后市仍要坚守价值投资绩优股大原则。
于7月12日本栏曾为文「造纸股报盈喜值得看好」，股价之后一再上涨，其中理文造纸 、晨鸣纸业 及玖龙纸业 现价分别较当时累计上涨10%、7%及6%。中金上月给予理文目标股价至6.8港元，已接近周一收市价6.43港元水平，是否炒过龙，过分乐观，目标价可否再提升？可从业绩中求证，再检讨策略。
理文造纸于周一公布今年上半年度录得纯利14.3亿港元，按年升28%；每股盈利0.3136港元，按年增长31%；中期息0.11港元。业绩略胜市场预期，值得注意上半年是造纸业例常淡季，理文已交出佳绩，踏入下半年旺季更值得憧憬。事实上，以2013年度至2015年度看，下半年所赚往往多于上半年。依2013年上下半年每股盈利分别为0.207港元及0.21港元，2014年每股盈利分别为0.194港元及0.21港元，2015年每股盈利为0.24港元及0.26港元，可见下半年盈利胜上半年。2016年以上半年赚0.3136港元推算下半年保守估多赚0.32港元的话，全年每股盈利约近0.63港元。综合业绩后各券商最新预测，瑞信估理文2016年度全年每股盈利增长29.3%至0.65港元，美银美林估增长27.7%至0.644港元，大摩较保守估只增长14%至0.57港元，摩根大通则估增长31.3%至0.66港元等，平均为0.63港元，达标机会颇高。理文以往派息比率为35%至36%左右，以每股赚0.63港元，每股派息料达0.22至0.23港元。
国内造纸市场，经过一段时间的供给侧改革，整顿供应面，造纸业才能迎来小曙光。据东莞政府公布资料，东莞在去年下半年度已关闭了约530万吨产能（占东莞产能的20至25%，占全国约6至7%），涉72家造纸厂，剩余的23家纸厂就不允许扩建。令供需渐见平衡，加上燃煤及原材料价格下跌，以及增值税退税政策，理文上半年的每吨产品净利润回升至536元，为近五年上半年度的高水平。内地银行对小型造纸企业有贷款限制，加上环评要求高，入场门槛高，相信行业的复苏不是短暂性。因此，理文的盈利能力有望持续回升。
除行业复苏，理文亦积极开拓新市场及在海外增加新产能。据公司中期报告指出，公司已进军衞生纸市场，生产及推出自家品牌亨奇衞生纸，于重庆设有4条生产綫已全面投产。另外于重庆新增的4条生产綫，江西和广东两地各2条生产綫将于今年下半年及2017年底前相继投产。投产后公司衞生纸产量将达57.5万吨，跻身内地衞生纸行业五大生产商之一。据摩根大通报告指，目前衞生纸销售占公司整体销售的5%，每吨净利润接近500元，接近箱板纸利润水平。另外，公司还将进军海外包装纸市场，为配合拓展东南亚市场，越南后江省年产能40万吨之造纸机项目预计将于2016年第四季投产。是以摩根大通将理文2017年目标价由8.2港元上调至8.6港元，瑞信将中期目标价由7.2港元上调至7.6港元，不无道理。
技术上，理文股价由年初4港元低位一路攀升，在中期佳绩已曝光及累计不少升幅下，不排除先行整固，未有持货不宜高追，宜候低收集，中期目标至少上望7港元阻力，止蚀5.3港元，5.5港元楼下收集，预测息率4厘已具值博率。
顺带一看，造纸股龙头的玖纸，虽然也受惠于行业周期回暖，据花旗最新报告预测，截至2016年6月，玖纸本业半年可望赚15亿元。惟公司历年负债水平偏高，且负债中有欧元、人民币等，滙率波动令玖纸的盈利较波动。在较早前欧元兑人民币升值下，花旗就料玖纸录得滙兑损失6亿元人民币。不过，在欧元量宽及英国退欧后欧元预期走软下，未来又可能从滙兑中得益。玖纸的目前杠杆率为88.7%，公司目标是在2017年结束降至80%以下，但仍高于理文约68%。
负债相信是造成理文较玖纸股价较强弱的关键，理文现价已上探近2010年高位阻力7港元水平。相反，玖纸2010年高位近14.5港元，现价还未能收复从高位回落的一半水平，更难望可重探2010年高位，今年能上试密集阻力7.5港元，已是饮得杯落。（完）
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。