港报社评：高危招牌威胁安全，果断执法持续拆除--明报8月3日

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
本港楼宇外墙大小招牌林立，虽云早已成为其中一道风景线，不过只要稍为了解招牌现况，都会知道五彩缤纷背后蕴含着的危机，绝对不能忽视，因为部分弃置、失修或结构不稳的招牌，对往来途人性命安全构成威胁。屋宇署清拆违例招牌进度，历来备受诟病，近日政府一改取态，主动向法庭申请优先清拆令，拆卸问题招牌。期望政府的做法不会是3分钟热度，而是持续果断执法，逐步解决问题招牌的潜在威胁和危害。
现时全港约有12万个招牌，连屋宇署亦认同大多数是违例搭建，只是基于没有即时迫切危险，并未限令拆除，久而久之就有不少人视搭建招牌为稀松平常的事，而为了招牌更突出吸引注目，于是做得愈来愈大。屋宇署虽然警觉到街头一些大型招牌有潜在危险，对往来途人安全构成威胁，但是一些人熟知屋宇署执法程序，即使收到劝喻信、警告信或清拆通知，他们却会采取种种办法拖延。屋宇署基于人手或囿于程序，许多问题招牌未能尽早清拆，就形成了发展局长陈茂波所说的「习非成是」现象。
例如曾经有个案，铜锣湾街头一个外墙大招牌约5米乘10米，几乎横跨整条马路，屋宇署接获投诉后实地勘察和开展一系列程序，决定控告招牌持有人。但是在官司最后阶段，两度有「新公司」介入，自称是招牌持有人，使得官司推倒重来，屋宇署须从头开展清拆程序；据知以转换公司拖延清拆，可以拖3年。闹市招牌租金极其可观，一些人扭尽六壬阻延清拆，设若屋宇署遇到钻政策法例空子的「对手」，按既定程序处理则需时旷日持久，大招牌就如悬在往来途人头上的一把刀，潜在危险不难想像。
日前，陈茂波透露屋宇署针对一些严重违规超大型招牌，采取更迅速、更大力度执法，最近3个月根据《建筑物条例》向法庭申请6张优先拆卸令，务求尽快取缔有关招牌；屋宇署执行拆卸令之后，会向招牌持有人收回工程费和附加费。陈茂波未详细介绍6个招牌的情况，不过，从屋宇署向法庭申请优先拆卸令看来，理应历经既定程序而进展不理想，才另辟蹊径加快清拆。因此，可理解为这是屋宇署转变执法取态，以更主动和果断执法，消除街头安全隐患。
当局于2013年9月实施「违例招牌检核计划」，只要招牌符合指定大小和类型，每5年一次经注册建筑专业人士或承建商安全检查就可以继续使用。不过，计划实施到去年5月，屋宇署只收到228宗申请，其中71宗通过检核；以全港约有12万个违例招牌而言，反映情况十分不理想，说明多数招牌持有人罔顾政令的要求和严肃性。屋宇署主动循司法途径清拆6个大招牌，与庞大的违例招牌数字相比，显得微不足道。不过，陈茂波披露的情况所释出信息，重要性不在于数字，而是屋宇署处理违例招牌的态度；若此乃显示屋宇署不再被动，将会主动推进清拆问题招牌，包括采取法律行动，则有望扭转问题招牌的习非成是现象。屋宇署以司法手段清拆违例招牌，日后应该多加运用，成为常态化，逐步解决这个老大难问题。
12万个违例招牌，按既定程序彻底解决之日遥遥无期。不过，约20年前，深水埗、土瓜湾、旺角、佐敦、西环、湾仔、北角等旧区都有不少多层大厦，抬头仰望只见外墙多有铁笼、铁架等僭建物，特别是有人在铁笼活动之时，宛如凌空玩杂技，场面触目惊心。这类铁笼铁架由于残旧塌下，经常导致伤亡意外。当时大厦外墙僭建物，政府估计全港约有80万个。大概由2000年开始，政府开展一项楼宇安全计划，有系统地处理7类特定僭建物；持续行动的结果，到2011年3月计划结束时，僭建物减至约40万个，即是减少了一半，其中大厦外墙的铁笼铁架，基本上已经绝迹，就是政府持续推动清拆的成果。今时今日12万个违例招牌，数量确实庞大，只要政府持续果断执法，则有朝一日也会见到成果，使街头安全环境获得更大保障。
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