港报社评：高危招牌威胁安全，果断执法持续拆除--明报8月3日

本港楼宇外墙大小招牌林立，虽云早已成为其中一道风景线，不过只要稍为了解招牌现况，都会知道五彩缤纷背后蕴含着的危机，绝对不能忽视，因为部分弃置、失修或结构不稳的招牌，对往来途人性命安全构成威胁。屋宇署清拆违例招牌进度，历来备受诟病，近日政府一改取态，主动向法庭申请优先清拆令，拆卸问题招牌。期望政府的做法不会是3分钟热度，而是持续果断执法，逐步解决问题招牌的潜在威胁和危害。

现时全港约有12万个招牌，连屋宇署亦认同大多数是违例搭建，只是基于没有即时迫切危险，并未限令拆除，久而久之就有不少人视搭建招牌为稀松平常的事，而为了招牌更突出吸引注目，于是做得愈来愈大。屋宇署虽然警觉到街头一些大型招牌有潜在危险，对往来途人安全构成威胁，但是一些人熟知屋宇署执法程序，即使收到劝喻信、警告信或清拆通知，他们却会采取种种办法拖延。屋宇署基于人手或囿于程序，许多问题招牌未能尽早清拆，就形成了发展局长陈茂波所说的「习非成是」现象。

例如曾经有个案，铜锣湾街头一个外墙大招牌约5米乘10米，几乎横跨整条马路，屋宇署接获投诉后实地勘察和开展一系列程序，决定控告招牌持有人。但是在官司最后阶段，两度有「新公司」介入，自称是招牌持有人，使得官司推倒重来，屋宇署须从头开展清拆程序；据知以转换公司拖延清拆，可以拖3年。闹市招牌租金极其可观，一些人扭尽六壬阻延清拆，设若屋宇署遇到钻政策法例空子的「对手」，按既定程序处理则需时旷日持久，大招牌就如悬在往来途人头上的一把刀，潜在危险不难想像。

日前，陈茂波透露屋宇署针对一些严重违规超大型招牌，采取更迅速、更大力度执法，最近3个月根据《建筑物条例》向法庭申请6张优先拆卸令，务求尽快取缔有关招牌；屋宇署执行拆卸令之后，会向招牌持有人收回工程费和附加费。陈茂波未详细介绍6个招牌的情况，不过，从屋宇署向法庭申请优先拆卸令看来，理应历经既定程序而进展不理想，才另辟蹊径加快清拆。因此，可理解为这是屋宇署转变执法取态，以更主动和果断执法，消除街头安全隐患。

当局于2013年9月实施「违例招牌检核计划」，只要招牌符合指定大小和类型，每5年一次经注册建筑专业人士或承建商安全检查就可以继续使用。不过，计划实施到去年5月，屋宇署只收到228宗申请，其中71宗通过检核；以全港约有12万个违例招牌而言，反映情况十分不理想，说明多数招牌持有人罔顾政令的要求和严肃性。屋宇署主动循司法途径清拆6个大招牌，与庞大的违例招牌数字相比，显得微不足道。不过，陈茂波披露的情况所释出信息，重要性不在于数字，而是屋宇署处理违例招牌的态度；若此乃显示屋宇署不再被动，将会主动推进清拆问题招牌，包括采取法律行动，则有望扭转问题招牌的习非成是现象。屋宇署以司法手段清拆违例招牌，日后应该多加运用，成为常态化，逐步解决这个老大难问题。

12万个违例招牌，按既定程序彻底解决之日遥遥无期。不过，约20年前，深水埗、土瓜湾、旺角、佐敦、西环、湾仔、北角等旧区都有不少多层大厦，抬头仰望只见外墙多有铁笼、铁架等僭建物，特别是有人在铁笼活动之时，宛如凌空玩杂技，场面触目惊心。这类铁笼铁架由于残旧塌下，经常导致伤亡意外。当时大厦外墙僭建物，政府估计全港约有80万个。大概由2000年开始，政府开展一项楼宇安全计划，有系统地处理7类特定僭建物；持续行动的结果，到2011年3月计划结束时，僭建物减至约40万个，即是减少了一半，其中大厦外墙的铁笼铁架，基本上已经绝迹，就是政府持续推动清拆的成果。今时今日12万个违例招牌，数量确实庞大，只要政府持续果断执法，则有朝一日也会见到成果，使街头安全环境获得更大保障。

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