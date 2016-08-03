港报社评：日本政策酿“质变”，股债滙有迹可寻--信报8月3日

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
继日本央行上周五未如预期大举“放水”，日本内阁昨天通过的刺激经济计划，同样予人雷声大雨点小之感。
新方案总规模达二十八万一千亿日圆（约二万一千四百亿港元），跟首相安倍晋三上周“事先张扬”的金额完全吻合，惟当中只有四万六千亿日圆属本财政年度到位的额外开支，且整个计划涉及不少毋须政府直接出资的“公私营合作”措施，“水分”之多，跟市场热切期待的“直升机撒钱”（政府发行年期长达半世纪、性质形同“永续证券”（perpetual securities）的债券，由央行透过“印钞”融资并长期持有），固然天差地远；即使与安倍在内阁会议上声称的“强而有力”，似乎亦存在一大段距离。
新方案刺激经济效用成疑，日股昨天下跌百分之一点五；日圆滙价升穿一○一兑一美元，创三周新高；日本十年期国债孳息则一度抽升至负零点零二六厘，今年三月以来首次逼近正数水平。
日本当局于短短四天内两度令市场憧憬落空，股债滙有此反应殊不令人意外。然而，安倍晋三急不及待，早在上周三便高调透露刺激方案总额，外界普遍认为意在向日本央行施压，逼后者于宽松措施上“尽力而为”。结果是，央行既没有增加每年购买八十万亿日圆政府债券的量宽规模，亦未调低负零点一厘的银行超额储备金利率，仅宣布把购入交易所买卖基金（ETF）的金额倍增至每年六万亿日圆，同时扩大美元借贷设施，协助日资银行拓展海外业务。
自二○一三年上场以来，日本央行行长黑田东彦一直是“安倍三箭”之一——宽松货币政策——的大旗手。安倍“隔空传话”表达弦外之音，黑田最终只炒了“小菜一碟”聊胜于无；到底是央行行长不卖首相的账、招数用尽有心无力，抑或决策者眼见量宽、负利率对刺激通胀效果不彰，日圆滙价更几近重返黑田上任初期高位，以致这位央行掌舵人不得不重整思维改弦更张？
当市场对“直升机撒钱”一类勇进手段有所期待，任何相对温和的措施都不可能满足投资者，金融市场对日本央行和安倍政府各自推出的刺激计划作出消极反应，完全可以理解。可是，在“不收货”之余，市场反应其实暗藏决策者以至投资者皆不容忽视的讯息，对日本当局下一步行动或可提供重要线索。我们认为，日股和日债在央行“敷衍了事”之后的表现，大有注意价值。
先说股市。自央行今年二月实施超额储备金负利率后，作为银行贷款定价基准的日本长债孳息陷入负数，惟决定银行资金成本的存款利率，由正入负说易行难，主要由于银行不愿冒得失客户流走存款的风险。如此一来，银行便得承受息差收窄盈利萎缩的后果。日本三大银行——三菱日联、三井住友和瑞穗——近日发表季度业绩，不论纯利还是来自贷款业务的利润，全皆录得双位数按年跌幅；所以如此，跟银行无法或不愿向存户转嫁负利率大有关系。
日本央行上周五公布议息结果并决定加码购买ETF当天，日经指数即时反应是走低，但其后止跌回升，乃拜银行股“报复性反弹”所赐；上周五和本周一两天累计，三大银行的股价俱录得一成以上升幅。日本内阁昨天公布刺激经济方案前，银行股虽追随大市回落，但“三大”管理层全皆维持业绩展望不变，意味东瀛银行业认为经营环境不虞进一步恶化。央行在最新一次会议上并未调低超额储备金利率，银行股因“压力纾缓”连续两天急弹，与业界龙头“思路”完全一致。
再看债市。日本十年期国债孳息上周一度创出负零点二九五厘历史新低，惟近数天自低位大幅抽升，昨天高见负零点零二六厘后虽稍为回落，但在负利率已成发达国债市“常态”的今天，这种转变仍是明显的。
假如日本在货币政策和财政刺激措施上皆令人失望，投资者对该国实现百分之二通胀目标理应更乏信心，资金该是流入而非流出债市，债息纵不进一步走低，亦不应出现近日的抽升现象。到底是市场对日本加强依赖财政手段刺激经济期望仍在、央行买债空间所剩无几，抑或“醒目钱”预期央行已把购买资产的焦点从债券转向股票（ETF），得待黑田下月检讨货币政策效果始能看出眉目。“直升机”起飞的轰隆之声尚未闻，东瀛财金政策已酝酿“质变”，投资者要留神了 。
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