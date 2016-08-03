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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 09:18 BJT

港报社评：零售“冬天”未必冷，业界积极备战--经济日报8月3日

本港6月份零售销货额跌幅虽扩大，但有零售商料市况将见底，此因本港股市楼市表现不差，且访港客量有回升迹象，或助下半年市道喘稳。业界须把握时机，积极备战年底购物季。

港府昨公布，本港6月零售业总销货额按年跌8.9%，是连续第16个月下跌，跌幅较5月的8.3%扩大，惹外界忧虑本港零售市道恐续转差。惟对于下半年市道，尚不用太悲观。

其实近期零售业不乏较积极讯号，如有本港上市连锁药粧店，营业额由今年1至3月按年挫一成半，4至6月跌幅已收窄至半成；有欧资跨国表商亦指，本港零售市道跌势将见底。下半年零售表现未必太弱，原因至少有二。

其一，本港股楼表现不差。本港资产市场变化，往往牵动本地消费意慾。近期港股受惠环球热钱回流亚洲，恒指已较年初低位反弹约两成；至于本港楼市表现亦未如预期般坏，除新盘销情仍尚可，二手叫价亦见企稳。若本港股楼表现续稳，应有利带动本地消费意慾。

其二，访港旅客量跌势缓。上半年整体访港旅客量虽按年跌7.4%，惟跌幅实正收窄，其中6月跌幅仅1.7%，港府更放风指，7月上半访港客量回升，除内地客量按年回升3.5%，非内地客更升逾一成。

此或因不少海外旅客担心欧洲恐袭，将旅游目的地改往亚洲，而今年来港元滙价又较其他亚洲货币弱，有助吸引海外客来港旅游；至于内地客部分或因两岸关系降温，减少赴台旅游改赴本港。

若下半年访港客量跌势续趋缓，甚至止跌回升，对本港零售市场将有正面影响。

然而，在经济大环境仍偏淡下，上述利好因素只能为本港零售业换取一点喘息空间，难言全面好转。业界须把握时机，积极备战下半年尤其年底消费旺季。

零售业界固应进一步提升服务质素，并提供更多元化、具新鲜感的产品与服务，更要强化价格敏感度，令顾客感物超所值，以深挖本地客与旅客的潜在消费力。

同样关键的是，业界应以消费者为中心，如时装业转季日程，应按本港冬季缩短等气候变化加以调整，以符顾客购物习惯变化，而非仅迁就生产采购流程。业界更应紧贴国际大趋势，积极拓展网上购物，为顾客提供更便捷的购物体验。只有顾客为先，为顾客作更贴身贴心的设想，才能在零售冷锋中生存与拓展。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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