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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 09:35 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数续跌至94.83

路透上海8月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周三较上日微跌0.06%至94.83；SDR篮子指数微跌至95.52，BIS篮子指数微升至95.51
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.05%，SDR篮子指数跌3.36%，BIS指数跌6.10%
。
 CFETS篮子货币          今日中间价   CFETS篮子货币较上日升贬
                                     点数
 人民币                      6.6195                       256
 欧元                        7.4331                      -154
 日圆                        6.5474                      -549
 港元                         0.853                      32.9
 英镑                        8.8336                      -722
 澳元                        5.0311                      -285
 新西兰元                    4.7732                       -64
 新加坡元                    4.9411                       103
 瑞郎                        6.8616                        26
 加元                        5.0479                       166
 林吉特                      0.6091                      28.2
 卢布                        10.081                        61
 泰铢                        5.2495                       157
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.41，较上日微升0.04%；RXY全球在岸人民币指数 报95.18，较上日微
跌0.06%；RXY参考离岸人民币指数 报95.47，较上日微跌0.03%；RXY参考在岸人民
币指数 报95.24，较上日微跌0.12%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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