《美国上市公司业绩公布日程表》--8月3日至8月10日

路透8月3日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美 国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (月-日-年) (月-日-年) 08-03-2016 NTS FOXA.OQ Q4 2016 21世纪福斯(福克斯)(Twenty-First Century Fox) 08-03-2016 NTS EQIX.OQ Q2 2016 Equinix Inc 08-03-2016 11:30 HUM.N Q2 2016 Humana Inc. 08-03-2016 BMO D.N Q2 2016 Dominion Resources Inc 08-03-2016 BMO ICE.N Q2 2016 洲际交易所(ICE) 08-03-2016 BMO CLX.N Q4 2016 Clorox Co 08-03-2016 BMO ZTS.N Q2 2016 Zoetis Inc 08-03-2016 BMO XEL.N Q2 2016 Xcel Energy Inc 08-03-2016 BMO SE.N Q2 2016 Spectra Energy Corp 08-03-2016 BMO DLPH.N Q2 2016 Delphi Automotive PLC 08-03-2016 BMO NBL.N Q2 2016 Noble Energy Inc 08-03-2016 BMO OXY.N Q2 2016 Occidental Petroleum Corp 08-03-2016 BMO PGR.N Q2 2016 Progressive Corp 08-03-2016 08-08-2016 BMO LUK.N Q2 2016 Leucadia National Corp 08-03-2016 BMO TWX.N Q2 2016 时代华纳(Time Warner) 08-03-2016 AMC MRO.N Q2 2016 Marathon Oil Corp 08-03-2016 AMC AWK.N Q2 2016 American Water Works Company Inc 08-03-2016 AMC XEC.N Q2 2016 Cimarex Energy Co 08-03-2016 AMC CF.N Q2 2016 CF Industries Holdings Inc 08-03-2016 AMC CTL.N Q2 2016 CenturyLink Inc 08-03-2016 AMC PRU.N Q2 2016 保德信金融集团(Prudential Financial) 08-03-2016 AMC WU.N Q2 2016 西联汇款(Western Union) 08-03-2016 AMC RIG.N Q2 2016 Transocean Ltd 08-03-2016 AMC ALB.N Q2 2016 Albemarle Corp 08-03-2016 AMC TSO.N Q2 2016 Tesoro Corp 08-03-2016 AMC LNC.N Q2 2016 Lincoln National Corp 08-03-2016 AMC MET.N Q2 2016 美国大都会人寿保险公司(Metlife) 08-03-2016 AMC ALL.N Q2 2016 The Allstate Corporation 08-03-2016 AMC FSLR.OQ Q2 2016 First Solar Inc 08-04-2016 11:00 DUK.N Q2 2016 Duke Energy Corp 08-04-2016 12:00 HAR.N Q4 2016 Harman International Industries Inc 08-04-2016 12:00 APA.N Q2 2016 Apache Corp 08-04-2016 BMO REGN.OQ Q2 2016 Regeneron Pharmaceuticals Inc 08-04-2016 BMO IRM.N Q2 2016 Iron Mountain Inc 08-04-2016 BMO WRK.N Q3 2016 WestRock Co 08-04-2016 BMO CHK.N Q2 2016 Chesapeake Energy Corp 08-04-2016 BMO BDX.N Q3 2016 Becton Dickinson and Co 08-04-2016 BMO HSIC.OQ Q2 2016 Henry Schein Inc 08-04-2016 BMO PCLN.OQ Q2 2016 Priceline Group Inc 08-04-2016 BMO AME.N Q2 2016 Ametek Inc 08-04-2016 BMO K.N Q2 2016 Kellogg Co 08-04-2016 BMO VIAB.OQ Q3 2016 维亚康姆(Viacom) 08-04-2016 BMO PH.N Q4 2016 Parker-Hannifin Corp 08-04-2016 BMO PWR.N Q2 2016 Quanta Services Inc 08-04-2016 BMO BLL.N Q2 2016 Ball Corp 08-04-2016 BMO CHD.N Q2 2016 Church & Dwight Co Inc 08-04-2016 13:00 SRE.N Q2 2016 Sempra Energy 08-04-2016 AMC PKI.N Q2 2016 PerkinElmer Inc 08-04-2016 AMC MNST.OQ Q2 2016 Monster Beverage Corp 08-04-2016 AMC MSI.N Q2 2016 摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions) 08-04-2016 AMC EOG.N Q2 2016 EOG Resources Inc 08-04-2016 AMC MHK.N Q2 2016 Mohawk Industries Inc 08-04-2016 AMC ED.N Q2 2016 Consolidated Edison Inc 08-04-2016 AMC FRT.N Q2 2016 Federal Realty Investment Trust 08-04-2016 AMC TRIP.OQ Q2 2016 TripAdvisor Inc 08-04-2016 AMC SYMC.OQ Q1 2017 赛门铁克(Symantec) 08-04-2016 AMC ATVI.OQ Q2 2016 Activision Blizzard Inc 08-04-2016 AMC FLR.N Q2 2016 Fluor Corp 08-05-2016 AMC KHC.OQ Q2 2016 卡夫亨氏(Kraft Heinz) 08-05-2016 BMO WLTW.OQ Q2 2016 Willis Towers Watson PLC 08-05-2016 BMO XRAY.OQ Q2 2016 Dentsply Sirona Inc 08-05-2016 BMO CTSH.OQ Q2 2016 Cognizant Technology Solutions Corp 08-05-2016 BMO AES.N Q2 2016 AES Corp 08-05-2016 BMO WY.N Q2 2016 Weyerhaeuser Co 08-05-2016 BMO CNP.N Q2 2016 CenterPoint Energy Inc 08-05-2016 AMC AEE.N Q2 2016 Ameren Corp 08-05-2016 08-09-2016 AMC BRKa.N Q2 2016 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 08-08-2016 BMO AGN.N Q2 2016 艾尔建(Allergan) 08-08-2016 BMO TSN.N Q3 2016 Tyson Foods Inc 08-08-2016 AMC IFF.N Q2 2016 International Flavors & Fragrances Inc 08-08-2016 AMC MCHP.OQ Q1 2017 Microchip Technology Inc 08-08-2016 AMC ENDP.OQ Q2 2016 Endo International PLC 08-08-2016 AMC DVA.N Q2 2016 DaVita HealthCare Partners Inc 08-08-2016 AMC NWSA.OQ Q4 2016 新闻集团(News Corp) 08-09-2016 NTS EXC.N Q2 2016 Exelon Corp 08-09-2016 BMO PPL.N Q2 2016 PPL Corp 08-09-2016 BMO TDG.N Q3 2016 TransDigm Group Inc 08-09-2016 BMO JEC.N Q3 2016 Jacobs Engineering Group Inc 08-09-2016 BMO COH.N Q4 2016 蔻驰(Coach) 08-09-2016 BMO SNI.OQ Q2 2016 Scripps Networks Interactive Inc 08-09-2016 BMO HCP.N Q2 2016 HCP Inc 08-09-2016 BMO NRG.N Q2 2016 NRG Energy Inc 08-09-2016 BMO MYL.OQ Q2 2016 Mylan NV 08-09-2016 AMC DIS.N Q3 2016 迪士尼(Walt Disney) 08-10-2016 10:00 PRGO.N Q2 2016 (Calendar) Perrigo Company PLC 08-10-2016 BMO RL.N Q1 2017 Ralph Lauren Corp 08-10-2016 BMO KORS.N Q1 2017 Michael Kors Holdings Ltd 08-10-2016 AMC CSRA.N Q1 2017 CSRA Inc 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚;审校 杜明霞)