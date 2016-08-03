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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 09:43 BJT

香港个股：九龙仓申请在国内银行间债市发行最多200亿元人民币债券

路透香港8月3日 - 香港大型综合企业--九龙仓集团有限公司 称，已正式申请在中国银行间债市发行总额不超过200亿元人民币的境外非金融机构人民币债务融资工具。

九仓周二在联交所的声明并称，拟以中期票据形式发行首期本次债务融资工具，本金金额不超过40亿元，募集的资金计划用于集团于内地的项目提供资金或再融资。

据募集说明书显示，首期中期票据为三年期无担保，中诚信给予的主体信用评级及债项评级均为AAA，牵头主承销商为中国银行，联席主承销商中国工行。

香港时间09:40，该股跌2.88%，报52.35港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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