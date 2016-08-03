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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 09:48 BJT

中国个股：博通股份增发收购中软国际63亿元资产，后者成控股股东

路透上海8月3日 - 中国西安博通资讯股份有限公司 周二晚公告称，拟向中国软件国际 收购估值为63.31亿元人民币的资产，以增发股份作为对价。重组完成后，中软国际将成博通股份大股东，构成借壳上市。

公告显示，此次收购标的资产为中软国际科技和华腾软件业务，资产估值增值率达3.47倍，博通股份将以每股39.07元的价格发行1.62亿股股份。重组后，中软国际将持有博通股份72.18%股份。

中软国际承诺，标的资产2016-2018年净利不低于4亿元、5.6亿元和7.56亿元。若本次交易未能在今年底前完成，则利润补偿期期间顺延。

本次重组尚需博通股份和中软国际董事会、股东会通过，并经陕西省国资委、中国证监会和香港联交所等监管部门批准或核准。

公告指出，标的资产属于中软国际TPG（技术专业服务）集团的两大经营实体，提供从咨询、解决方案到技术服务的“端到端”的软件及信息技术服务，目前其已覆盖电信、金融、互联网和高科技、公共事业等多个行业，服务于华为 、微软 、汇丰银行、中国交通银行 、中国移动、腾讯 等数百余家大行业客户。

中软国际在分拆TPG业务后，余下资产为互联网资讯科技服务集团（IIG）。该部分业务采用众包商业模式，以平台吸引非雇佣程序员承接招标资讯科技项目。中软国际周三以3.41港元开市，涨6.56%，其市值约为73亿港元。而本次其分拆业务的估值即为74.7亿港元。

博通股份自5月初开始停牌，筹划重组事宜，停牌前收报49.14元。因上海证交所将对重组文件进行事后审核，公司股票暂不复牌。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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