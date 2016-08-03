中国个股：博通股份增发收购中软国际63亿元资产，后者成控股股东

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海8月3日 - 中国西安博通资讯股份有限公司 周二晚公告称，拟向中国软件国际 收购估值为63.31亿元人民币的资产，以增发股份作为对价。重组完成后，中软国际将成博通股份大股东，构成借壳上市。
公告显示，此次收购标的资产为中软国际科技和华腾软件业务，资产估值增值率达3.47倍，博通股份将以每股39.07元的价格发行1.62亿股股份。重组后，中软国际将持有博通股份72.18%股份。
中软国际承诺，标的资产2016-2018年净利不低于4亿元、5.6亿元和7.56亿元。若本次交易未能在今年底前完成，则利润补偿期期间顺延。
本次重组尚需博通股份和中软国际董事会、股东会通过，并经陕西省国资委、中国证监会和香港联交所等监管部门批准或核准。
公告指出，标的资产属于中软国际TPG（技术专业服务）集团的两大经营实体，提供从咨询、解决方案到技术服务的“端到端”的软件及信息技术服务，目前其已覆盖电信、金融、互联网和高科技、公共事业等多个行业，服务于华为 、微软 、汇丰银行、中国交通银行 、中国移动、腾讯 等数百余家大行业客户。
中软国际在分拆TPG业务后，余下资产为互联网资讯科技服务集团（IIG）。该部分业务采用众包商业模式，以平台吸引非雇佣程序员承接招标资讯科技项目。中软国际周三以3.41港元开市，涨6.56%，其市值约为73亿港元。而本次其分拆业务的估值即为74.7亿港元。
博通股份自5月初开始停牌，筹划重组事宜，停牌前收报49.14元。因上海证交所将对重组文件进行事后审核，公司股票暂不复牌。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。